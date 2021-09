Juan Gabriel el gran salvador de Katy Jurado cuando ella perdió a su hijo

Katy Jurado una de las máximas estrellas de la Época de Oro vivió una gran perdida cuando estaba en lo más alto de la fama, pues su hijo Víctor Velázquez había muerto, por lo cual se alejó del mundo de la farándula por un tiempo.

Tras la terrible pérdida, Katy Jurado se refugió en su casa, donde no le quedaban ganas de nada, pero Juan Gabriel fue quien la ayudó no solo a superar la perdida, sino a que ella volviera a trabajar, por lo cual se lo agradeció en vida en una entrega de premios.

Sino hubiera sido por él, yo no regreso a mi carrera, perdí a mi hijo, se llevó Dios y encontré en mi camino otro hijo y si no hubiera sido por él yo no regresó a trabajar él me ha dado fuerza, el deseo de vivir y el orgullo de tenerlo como hijo, dijo Katy Jurado en el evento.

Por su parte Juan Gabriel lleno de la emoción se quedó sin palabras, pues no puede describir la emoción que siente al escuchar a Katy Jurado decirle tantos elogios, pues ambos se llevaban de maravilla.

Regresando con la trayectoria de Katy Jurado fue una actriz mexicana que no solo triunfó en México, también en Estados Unidos donde fue nominada al Oscar, incluso llegó a formar un romance con un famoso productor estadounidense Ernest Borgnine.

Otra de las cosas por la que fue muy reconocida en el mundo de la farándula fue que siempre tuvo un carácter fuerte y que en todo momento fue muy profesional en sus escenas, es por eso que fue reconocida como una de las grandes maestras de la actuación.

Cabe mencionar que Katy Jurado murió el 5 de julio de 2002 en Cuernavaca y ella aseguró que se sintió olvidada por el cine cuando los años comenzaron a caer sobre ella.