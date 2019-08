Juan Gabriel envidiaba a Luis Miguel; un audio lo revela

Sale a la luz un audio en el que se escucha decir al cantante Juan Gabriel, quien murió en agosto de 2016, que envidiaba al también cantante Luis Miguel. Según la grabación, "El Divo de Juárez" le tenía cierto recelo a "El Sol de México".

Un fanático hizo público un revelador audio de Juan Gabriel, cantautor de "Querida" y "Abrázame muy fuerte" en el que se le escucha hablar de la única cosa que le envidiaba a Luis Miguel.

Juan Gabriel veía con recelo que Luis Miguel pudiera vivir en territorio mexicano, mientras que él no lograba hacerlo debido a la fama que tenía y la gran cantidad de fans.

En cuanto lugar se hacía presente, inmediatamente llegaba la gente para abordarlo. Querían autógrafos y fotografías a su lado. No tenía un momento de privacidad.

En el programa "Hoy", de Televisa, se da a conocer la conversación, y Juan Gabriel habría dicho:

Luis Miguel es muy famoso, pues yo no puedo, todavía no puedo vivir en México por la fama, y mira que yo tengo casa en Acapulco, en Guadalajara, en San Miguel de Allende, en Juárez, en todas partes estratégicas, en Capula, pero no puedo vivir”.