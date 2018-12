Martha Figueroa da más pruebas de que Juan Gabriel vive (VIDEO)

Supuestamente en unos días Juan Gabriel reaparecerá ante el público. Desde hace semanas comenzaron los fuertes rumores de que "El Divo de Juárez" en realidad no falleció e incluso la periodista Martha Figueroa dio a conocer en el programa ‘Con Permiso’ una foto del cantante de espaldas, pero ahora, para probar que sí se trata del cantante difundió supuestas imágenes, donde se observa su rostro.

En el programa "Intrusos", Martha Figueroa comentó que los fotografías se las hicieron llegar por parte de Juan Gabriel.

Yo estoy encantada con el tema de que Juan Gabriel esté vivo. Me decían por qué de espaldas, aquí está la fotografía de frente, se ve que es Juan Gabriel.

Martha Figueroa reveló algunos detalles de cómo es supuestamente la vida de Juan Gabriel ahora que está alejado del espectáculo.

"Está ahí lavando los platos, haciendo su quehacer en Morelos. Esta señora con la que aparece es la mamá de Consuelito, la ayudante de la casa, la que le ayuda a cocinar, limpiar".

Entonces según me cuentan esta foto se tomó en Morelos después de su supuesta muerte. Lo auxiliaba en 2017, pero a finales de ese año dijo: ‘ya me cansé de estar encerrada’ y entonces ya no trabaja con él.