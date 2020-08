Juan Gabriel habría provocado la enemistad entre los hermanos Aída y Carlos Cuevas

México. Es sabido que los hermanos Aída Cuevas y Carlos Cuevas no llevan una buena relación familiar, y ahora sale a la luz que el fallecido Juan Gabriel es quien habría provocado la enemistad entre ellos, hace muchos años. En su visita al programa "Hoy", Joaquín Muñoz, quien se dice amigo íntimo de Juan Gabriel, da su punto de vista al respecto.

Joaquín Muñoz reveló en "Hoy" que en los años 80 Juan Gabriel se habría llevado a vivir a su casa a Carlos Cuevas, pues se "enamoró de él", y ello habría hecho que Aída Cuevas tuviera problemas con Carlos su hermano, ya que presuntamente Aída tuvo una relación también con "El Divo de Juárez".

Carlos Cuevas en varias entrevistas ha dicho que jamás tuvo otro tipo de relación con Juan Gabriel que no fuera de amigos, sin embargo, Muñoz se empeña en asegurar que entre los dos hubo algo más que una amistad.

Te voy a decir que la situación ahí, Juan Gabriel fue la manzana de la discordia entre ellos. Él primero le propuso la inseminación a Aída Cuevas y entonces conoció a Carlos y lo invitó a que se fuera a vivir con él”, relató Muñoz.

Cuevas tendría alrededor de 17 años cuando presuntamente se fue a vivir a casa del cantautor de temas como "Noa Noa" y "Abrázame muy fuerte".

El despiste era de que lo traía de chofer y que le ayudaba, lo que quería era tenerlo a él. Desde ahí, Aída le agarró mucho odio a Carlos”, dijo Muñoz; quien comentó que esto ocurrió en 1983.

Y sobre lo dicho por Muñoz, al momento ni Aída, ni Carlos han dado su punto de vista. Ambos, en varias entrevistas han dicho que siempre han tenido problemas, pero a ciencia cierta ninguno ha querido profundizar sobre el tema.

¿Por qué no se pueden ver Aída y Carlos?

Aída Cuevas y Carlos Cuevas no se hablan y no desean hacerlo, aunque resulte dificil de creer; desde hace varios años no llevan una buena relación, incluso, hay advertencias de demandas por parte de ella hacia él desde hace varias semanas. Irreconciliables. Así son las diferencias que han tenido Aída y Carlos, ambos cantantes triunfadores, pero con problemas familiares serios entre ellos.

En días recientes, Aída, a través de su abogado Guillermo Pous, mandó una carta a su hermano y le pidió que no haga comentarios “imprecisos y burlescos” hacia ella y sus hijos, de lo contrario, enfrentaría demanda.

Los problemas habrían comenzado entre Aída y Carlos cuando ella hizo público que el fallecido Juan Gabriel, quien era su amigo y compadre, le habría pedido que se casara con él, pero Carlos la desmintió en público y alegó que no le constaba eso, por lo que su hermana se molestó demasiado por llamarla mentirosa, al menos esto se publicó en distintos portales de noticias.

En entrevista con TVNovelas, Carlos dejó claro que entre él y Aída siempre han habido problemas. Él tiene 56 años de edad y afirmó que en 30 años han vivido peleando en distintas etapas de sus vidas. Recuerda, por ejemplo, que una vez Aída insultó a su hija en su casa. "Que se metan conmigo, pero con mis hijos no, quien sea." El cantante desea que ni Aída ni su familia se acerquen a él y a su familia, y es mejor así.

Aída, por su parte, desde finales de 2019 confirmó a medios de comunicación que entre ella y Carlos había terminado toda relación familiar, y que es lo mejor así.

No sé qué lo hizo agredirme de tal manera y darle como publicidad a los medios. Quiso hacerse notar y agarrar sus cinco minutitos. Hace tiempo no nos llevamos bien", refirió Aída, quien también agregó que Carlos llevó al límite todo cuando habló mal de ella y de sus hijos.

