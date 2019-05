Juan José Origel confirma que INtrusos saldrá del aire

INtrusos, programa conducido por ex integrantes de las filas de TV Azteca, saldrá del aire ante la baja audiencia que tiene. Televisa mantendrá dicho programa (que inició con la idea de darle competencia a Ventaneando) hasta el próximo viernes 14 de junio. Juan José Origel confirmó la noticia.

En la emisión de hoy miércoles de INtrusos, el periodista Juan José Origel dio a conocer que este proyecto llegará a su final.

¿Qué pasó con las golondrinas?, que no son para mí nada más, sino para todos nosotros, porque Intrusos se va a terminar, se va a terminar.

Según Pepillo Origel saldrán del aire por otros motivos (supuestamente) y no por los bajos niveles de raiting. "No porque no haya cumplido con todas las expectativas que nos esperábamos y todo, sino porque así son las cosas en la televisión. Vamos a estar hasta el 14 de junio, pero le vamos a echar todas las ganas y todos los kilos”.

Ante esta noticia ha surgido la pregunta: ¿qué pasará con Atala Sarmiento tras finalizar INtrusos?

Cabe señalar que Martha Figueroa tiene su espacio en el Programa Hoy y Juan José Origel, tiene su programa Con Permiso por Unicable.