Juan José Origel empieza mal el año con una broma que hizo

Juan José Origel de 73 años de edad se encuentra muy indignado con las redes sociales en estos momentos y fue una broma que hizo este 31 de diciembre donde dijo que tenía mucho dinero para vivir en lo que restaba del año, algo que a muchos no les gustó del todo, pues les pareció muy soberbio la actitud del periodista de espectáculos.

Fue en Instagram donde Juan José Origel, originario de Nuevo León, comentó la molestia que siente porque no muchos entendieron su chiste, además dejó en claro que jamás volvería hacer uno, pues no es la primera vez que los haters se le van con todo, ya que en otras ocasiones ha sido atacado.

"La verdad que pena por muchos que no entendieron el chiste que subí de que tenía dinero suficiente para vivir lo que resta del año!!! Les explico: era porque solo faltaba UN DÍA para que se terminara el año Dios mío, no vuelvo a poner ninguna broma, escribió Pepillo Origel.

Algo que Juan José Origel tiene a su favor es que sus fans siempre lo apoyan en todo, además lo han defendido de escándalos del pasado los cuales recapitularemos en los siguientes párrafos donde el presentador se las ha visto negras.

"No hagas caso Pepillo! Recuerda que somos responsables de lo que decimos, pero no de lo que la gente entiende (o mal entiende). ¡Feliz año!", "pepillodemialma te recomiendo leer "los cuatro acuerdos" uno de ellos dice no tomes nada personal... a mi me ayudó mucho,", "No les hagas caso tú siempre eres muy divertido feliz año pepillo me encanta verte", le escribieron a Juan José Origel en Instagram.

Ahora hablemos de las polémicas que ha tenido Juan José Origel, como la vez que se convirtió en tendencia cuando apareció en una foto con pijama, pero un chico aparece en su hogar, pero el conductor no quiso revelar su identidad, por lo que se le fueron con todo los haters, quienes no les gustó que el famoso se quedara callada.

Juan José Origel muy indignado por el ataque en redes sociales/Instagram

En otra ocasión Juan José Origel se metió en líos con la actriz, Érika Buenfil y todo por un apodo hecho al hijo de la actriz, algo que la molestó demasiado, por lo que se le fue con todo la rubia quien lo insultó con tal de defender a su hijo, esto sucedió en el programa Con Permiso, donde es el titular de la emisión.

Juan José Origel a pesar de las polémicas que ha vivido en su carrera como presentador, nunca se ha dado por vencido, pues tiene varios años en el medio y es amigo de varias celebridades del espectáculos, algunas de ellas sin Ninel Conde, Silvia Pinal y Lucía Méndez entre otras artistas.

Pero Juan José Origel no solo es un personaje polémico, también es un hombre muy fashion, basta con verlo con sus trajes de color azul con los cuales se ve muy presencial en cada programa es invitado, además de sus pulseras las cuales son uno de sus accesorios más populares que tiene el artista desde hace tiempo pues sabe que se le ven muy bien cuando sale a cuadro.

Cabe mencionar que Juan José Origel empezó a trabajar muy joven con la conductora Pati Chapoy con quien en un principio se enojó cuando este se fue a Televisa, pero hoy en día llevan una amistad de lujo y han logrado mucho en las noticias de la farándula desde hace muchos años, pues para el presentador la poderosa mujer de Tv Azteca fue como su maestra cuando este empezó abrirse pasa en los medios.