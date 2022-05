Juan José Origel revela foto reciente de Silvia Pinal luciendo radiante y feliz

"Divina nuestra Diva Silvia Pinal", se leyó en la fotografía, logrando más de mil me gustas. Fue así como Pepillo logró traer buenas nuevas noticias de la actriz , así como de otras mujeres importantes del gremio, algunas ya retiradas y otras todavía trabajando.

Pepillo , como también es conocido, publicó hace algunas horas una fotografía de Silvia Pinal luciendo radiante, feliz y en su mejor forma , hablando de las últimas semanas, dedicándole un tierno mensaje y esclareciendo los rumores de que ya no puede volver a ser ella misma debido a su vejez.

México.- Los últimos meses han sido una horda de críticas y malos comentarios para Silvia Pinal y su familia, esto debido a la decisión que ha tomado de seguir trabajando, lo que no ha sido muy bien recibido por el público, pues, aseguran, ya debería estar descansando, alejada del trabajo y disfrutando de su vejez apartada.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.