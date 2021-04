Juan José Origel revela que  fue amenazado de muerte, tras vacunarse contra Covid-19

México. El periodista de espectáculos Juan José Origel revela que fue amenazado de muerte, esto habría ocurrido tras vacunarse contra Covid-19, lo declara él mismo en el programa Montse & Joe, de Univisión.

Pepillo Origel se fue a Estados Unidos a vacunarse contra Covid-19, hecho que le valió muchas críticas en redes sociales y le refirieron que debió respetar y esperar su turno en el país que lo vio nacer.

Ahora Pepillo cuenta en Montse & Joe que recibió amenazas de muerte en redes sociales, pero no prestó demasiada atención, aunque sí se asustó un poco.

Me decían: ‘El día que te vea te voy a matar porque por tu culpa le quitaste la vacuna a mi mamá’, eso me escribían, pero luego ya no leía y me daba risa. Yo no robé, no maté, no hice nada malo. Yo no sabía cuando a México iba a llegar la vacuna”, dijo Origel.