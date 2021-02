Juan José Origel se pone segunda vacuna contra Covid-19 y causa enojo

Juan José Origel de 73 años de edad, de nuevo desató polémica en redes sociales, pues el periodista de espectáculos ya se aplicó la segunda dosis de la vacuna para prevenir el Covid-19 en la ciudad de Miami, causando ruido en redes sociales, pues muchos tacharon al famoso de ventajista al no esperar dicha vacuna en México.

Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna me vine a poner la segunda vacuna, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado de todos modos me voy a seguir cuidando porque este, pues porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estamos vacunados de todas maneras, esto va a seguir sí, pero yo lo único que le pido a Dios que ojalá todos estemos vacunados ya, eso es lo más bonito, voy a seguir dando la vuelta, dijo el periodista Juan José Origel causando enojo en redes.

Como era de esperarse el hate de inmediato se le fue con todo a Juan José Origel, pues muchos lo tacharon de burlarse de las personas que no han tenido la manera de operarse y que son adultos mayores al igual que el histrión originario de León, mientras que otros lo defendieron a capa y espada, pues consideran que cualquiera hubiera hecho lo mismo.

"Gracias a Dios que tuviste la oportunidad de hacerlo y la aprovechaste en la vida hay oportunidades que solo se dan una vez...y creo que si yo la tuviera hubiera hecho lo mismo que tú.. y que sigan ladrando es señal de que vas avanzando", "Jajaja tú disfruta y que padre, yo que tú me ponía una buena y bailar toda la noche", "elicidades. Cada quien cuidamos nuestra vida. Te abrazo. El problema son los pinchas envidiosos que nada les gusta", le escribieron a Juan José Origel.

Pero eso no fue todo, pues es bien sabido que Juan José Origel no es para nada dejado, pues tras enterarse de que el hate se le fue con todo con varios comentarios donde se puede ver la molestia de los internautas, él lanzó un mensaje donde les dijo a sus detractores que sigan ladrando, mientras él disfruta de la calurosa ciudad de Miami.

Y es que para quienes no lo saben fue tanta la polémica que generó Juan José Origel cuando se aplicó la primera dosis de la vacuna, que muchos pensarían que no iría por la segunda, pero tapó bocas cuando apareció en dicho video donde se le ve feliz al haberse aplicado la segunda inyección.

Aunque Juan José Origel aseguró que el hate siempre le va a tirar, siempre ha dicho que no le interesa para nada que hablen de él, pues siempre lo han hecho, aunque el haberse puesto la vacuna al parecer le traerá problemas con el gobierno de Estados Unidos, el periodista ya está curado de espantos, por lo que solo desea seguir trabajando como siempre lo hace.

Para quienes no lo saben Juan José Origel tiene un programa exitoso en Unicable llamado Con Permiso, el cual comparte con Martha Figueroa y ha tenido un éxito total, pues ventilan secretos de varios artistas, aunque en varias ocasiones le han traído polémicas, como la vez que Erika Buenfil se molestó por el apodo que dijeron de su hijo.

Cabe mencionar que Juan José Origel siempre ha estado interesado en el mundo de los youtubers, por lo que ahora lo vemos muy entrado en su canal, donde cuenta con muchos videos de los cuales el cocinar es una de sus mayores pasiones.

