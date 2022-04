Juan Osorio asegura que Vicente Fernández se ha manifestado en grabaciones de la serie "El último rey"

Ante esta situación, Juan Osorio dijo: "yo lo legal no comparto ni participo, mi trabajo es la producción y lo hago con mucho gusto".

Recordemos que en vísperas del estreno, Doña Cuquita , viuda de Vicente Fernández , manifestó que TelevisaUnivisión no tenía los derechos para usar el nombre e imagen de su esposo , por lo cual, con su equipo de abogados, trataron de frenar el estreno de la bioserie.

Asimismo, el ex esposo de la vedette cubana Niurka Marcos, aseguró que Vicente Fernández se ha manifestado en las grabaciones de "El último rey: el hijo del pueblo" , mediante un tornado y una granizada .

Pese a la disputa legal entre la Familia Fernández Abarca y TelevisaUnivisión, con respecto a "El último rey: el hijo del pueblo" , ya se llevan a cabo las grabaciones de la segunda temporada de la bioserie sobre "El Charro de Huentitán" , basada en el libro "El último rey: biografía no autorizada de Vicente Fernández", de la periodista y escritora argentina Olga Wornat. Este polémico proyecto es protagonizado por el cantante Pablo Montero y producido por Juan Osorio.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.