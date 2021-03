Juan Osorio asegura que contrataría a Eleazar Gómez, a pesar de ser un golpeador

México. El actor Eleazar Gómez, originario de Ciudad de México, fue acusado de violencia por parte de la actriz y modelo peruana Stephanie Valenzuela, quien fue su pareja, pero logró libertad condicional por tres años.

En distintos portales de noticias se dio la información anterior y ahora el productor Juan Osorio es quien sale en defensa de Eleazar Gómez; opina que aprendió "la lección", tiene talento y sí le daría trabajo en una de sus producciones de televisión.

Juan Osorio, productor de telenovelas como Soltero con hijas y ¿Qué le pasa a mi familia?, esta última transmitiéndose actualmente por canal 2 de Televisa, menciona que no tendría inconveniente en un futuro podría darle trabajo a Gómez.

Leer más: Toño Mauri contempla producir documental sobre su lucha contra el COVID-19

El pasado 25 de marzo, Eleazar Gómez, quien también es cantante y ha actuado en telenovelas como Amores verdaderos, obtuvo su libertad condicionalpor tres años, esto después de haber aceptado ante el juez que agredió físicamente a su ex novia Tefi Valenzuela.

Tefi Valenzuela, por su parte, en Instagram opínó que está tranquila con la decisión por parte de la justicia y que nadie pondrá en tela de juicio su demanda, ni su declaración sobre lo que le tocó vivir al lado de Gómez.

Aunado a su libertad condicional, Elezar deberá asistir a terapia psicológica durante los siguientes tres años, no podrá acercarse a la agredida ni a los lugares que frecuenta, y deberá ofrecer una disculpa pública.

Siempre dije desde el día uno que me iba a conformar con lo que el juez dijera, así que no voy a decir lo que me parece justo o no me parece justo, porque yo dije desde el día uno que iba a dejarlo en manos de la justicia”, añade Valenzuela en Instagram.