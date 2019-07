Juan Osorio comparte foto de los asaltantes que lo golpearon

El productor de televisión Juan Osorio compartió en sus redes sociales una imagen de los asaltantes que ingresaron a su casa, lo golpearon y se llevaron un cuantioso botín. "Les pido mucha atención, estos son tres de los rateros que violaron mi casa. Los tenemos que agarrar, estoy seguro de la unión", manifestó.

Les pido mucha atención ESTOS son tres de los RATEROS que violaron mi casa. Los tenemos q agarrar estoy seguro de la unión #ElCorazonNucaSeEquivoca pic.twitter.com/D2C3Ln8Gnc — juan osorio ortiz (@osoriojua) July 16, 2019

Las cámaras de seguridad del fraccionamiento donde vive Juan Osorio captaron uno de los vehículos que usaron los delincuentes para el atraco; se trata de un automóvil compacto blanco, marca Kia, con placas de circulación MZF-2056, el cual es buscado por las autoridades.

Fue el pasado fin de semana cuando un grupo de asaltantes ingresaron al hogar del productor Juan Osorio (ex pareja sentimental de la vedette Niurka Marcos), tras golpearlo fuertemente lo amarraron, para posteriormente cometer el robo. De acuerdo con Las Estrellas uno de los agresores lo golpeó en la cabeza con una pistola y ante el temor de que lo siguieran maltratando, les dijo que su caja fuerte estaba en el closet, de ahí robaron dinero en efectivo, joyas y documentos.

Consternado con la situación el productor de conocidas telenovelas manifestó a Televisa Espectáculos: “el día de hoy entraron a mi casa asaltantes y obviamente hubo de todo, ya te imaginarás. Violaron mi casa los que son amantes de lo ajeno. Me golpearon, me abrieron la cabeza, me golpearon todo el cuerpo y pues obviamente te amenazan que te van a matar, todo lo que puede suceder. Estoy aquí en la delegación para levantar el acta”.

Miriam, hija de Juan Osorio, dio a conocer que cuando su papá logró desamarrarse se comunicó con ella; minutos después llamaron a la policía.

Momentos antes del robo y ataque que sufrió, el productor había comentado en su cuenta de Twitter: "un domingo para descansar amigos, mañana muy temprano grabando la última semana de El corazón nunca se equivoca, se va armar un reventón en el teatro, ya todos con sus boletos".

Un domingo para descansar amigos, mañana muy temprano grabando la última semana #ElCorazonNuncaSeEquivoca se va armar un reventón en el teatro ya todos con sus boletos �� pic.twitter.com/yjPFL8PrcG — juan osorio ortiz (@osoriojua) July 14, 2019

Hasta el momento Niurka Marcos no ha comentado nada sobre la fuerte agresión que sufrió su ex Juan Osorio, padre de su hijo Emilio Osorio.