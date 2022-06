Juan Osorio dice que Pablo Montero tiene problemas con el alcohol y no quiere trabajar con él

Juan Osorio confirmó lo que se venía sospechando de Pablo Montero de 47 años desde hace tiempo y es que reveló que el artista tiene problemas con el alcohol, adicción la cual afectó su área de trabajo, pues cuando se encontraba grabando las escenas del Último Rey todo iba muy bien, pero al final las cosas se vinieron abajo.

Resulta que Juan Osorio confirmó en el programa De Primera Mano que en el último día de grabación, Pablo Montero no acudió causando la molestia del productor mexicano, quien dejó en claro que no desea saber nada de él, hasta que se disculpe tanto con la producción como sus compañeros.

"Me pareció una actitud, falta de profesionalismo y al día de hoy no he cruzado palabra con él, porque creo que lo que tiene que ser es venir a mi oficina, presentarse físicamente y ofrecer una disculpa a la falta que tuvo como gente profesional", dijo Juan Osorio al programa de espectáculos.

A pesar de que es el protagonista de la bioserie de Vicente Fernández, Juan Osorio dejó en claro que en estos momentos no tiene ninguna intención de trabajar con Pablo Montero, pues asegura que en todo momento lo estuvo cuidando para que no tuviera una recaída con el alcohol, por el mismo hecho de que debía trabajar a muy temprana hora, pero al final no se presentó.

"Mira sinceramente no quiero adelantar, no tengo ningún proyecto, ni mucho menos que le perezca a él, pero si me lo preguntas ahorita, no, no tengo ningún interés de trabajar con Pablo Montero", dijo el productor de populares telenovelas mexicanas hechas en Televisa.

Por si fuera poco, Juan Osorio dejó en claro que Pablo Montero está en una adicción y que si no se trata podría perder más proyectos en su carrera, por lo que recomendó que acepte su problema.

"Gran productor y Gran persona he visto casi todas las novelas", "Son artistas supuestos, Pablo ha hecho un buen trabajo déjalo en paz", "Para mi Pablo Montero es excelente actor y cantante.Pablo debe escuchar consejos", "Lamentablemente Osorio eligió un borracho", escribieron las redes sociales.