Juan Osorio es asaltado y recibe tremenda golpiza en su casa

Juan Osorio recibió una fuerte golpiza luego de que cuatro sujetos armados lo asaltaron y amenazaron para poder robarle varias pertenencias cuando se encontraba en su hogar.

Fue su hija Míriam, quien informó a Tv Notas como el productor de telenovelas fue víctima de la delincuencia en su propia casa cuando estaba descansando, viviendo momentos de terror, pues no es la primera vez que un famoso se lleva tremendo susto cuando la violencia lo sorprende.

"Él estaba dentro de su casa descansando en su recamara cuando cuatro tipos entraron sigilosamente con pistola, lo amenazaron con ella, lo golpearon mucho, lo patearon, le dieron un cachazo en la frente y lo dejaron amarrado de las manos", dijo su hija.

Por si fuera poco en redes sociales circulan algunas imágenes del exesposo de Niurka, quien aparece con una enorme herida en su frente y su ropa manchada de sangre, además de algunas personas quienes estuvieron al pendiente de él en todo momento.

Con extrema violencia el productor Juan Osorio @osoriojua fue golpeado y su domicilio saqueado la tarde de este domingo.. Aún con una fuerte herida en la cabeza acudió al MInisterio Público a levantar la denuncia correspondiente.. pic.twitter.com/o9k5UyUGpt — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) 15 de julio de 2019

"El día de hoy entraron a mi casa asaltantes y obviamente hubo ahí de todo ya te imaginaras violaron mi casa los que son amantes de lo ajeno y me golpearon con golpes me abrieron la cabeza, me golpearon en todo el cuerpo...", dijo Osorio para Televisa espectáculos.

"Me duele verlo así @osoriojua estamos con usted, espero que solo hayan sido perdidas materiales y en lo que cabe este bien de salud, mucha fuerza !Que impotencia y coraje", le escribió fan a Juan Osorio al verlo golpeado.

Recordemos que Juan Osorio es el productor de la teleserie El corazón nunca se equivoca, causando gran polémica y es que es de los primeros productores en incluir un drama homosexual, el cual ha sido bien recibido por el público, pues como todos saben los Aristemos se han convertido en toda una sensación para las redes sociales.

Además el productor es uno de los más populares en Televisa ya que ha realizado varios proyectos importantes con un elenco de primera, con producciones como Mi corazón es tuyo, Velo de novia y Duelo de pasiones entre otros.

También Osorio se ha caracterizado por ser un productor muy solidario con sus trabajadores cuando se trata de problemas, pues hace unas semanas dijo estar dispuesto en ayudar a Pablo Lyle, quien enfrenta problemas legales en Estados Unidos.