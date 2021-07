México. El productor de televisión Juan Osorio podría tener un bebé con la actriz Eva Daniela, su pareja 37años menor que él. Ambos tiene una excelente relación pese a la diferencia entre sus edades y han dicho públicamente que son muy felices.

Osorio, realizador de ¿Qué le pasa a mi fmilia?, telenovela que llegó a su final el pasado domingo por canal 2 de Televisa, habló con medios de comunicación en CDMX y manifestó estar feliz con su relación al lado de Eva Daniela.

La relación de Dany y mía es solo por hoy, yo no tengo por qué fantasear ni hacerme muchas ilusiones, Dios quiera que cada día se sume y hasta este momento está funcionando”, mencionó ante reporteros tras su salida de Televisa San Ángel.

Y al preguntarle si le gustaría tener otro hijo, Osorio, quien tiene 64 años de edad, respondió: “la verdad sí, sí me gustaría, yo no me he operado, entonces no tengo ningún problema, sí podría ser”.

Lo que sí le gustaría al señor Osorio es que si su pareja se embaraza, le encantaría a él disfrutar con ella de su embarazo y no tener ningún compromiso de trabajo, para dedicarse a su familia en tiempo completo antes y después del nacimiento del bebé.

Eva Daniela formó parte del elenco en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, la cual llegó a su final con éxito este fin de semana en México, y al ser

Al ser cuestionado sobre si no sintió celos por el beso que su hijo Emilio le dio a su novia como parte de las escenas de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, Juan replicó:

Nooo, ¿cómo crees?, para nada, lo que tenga que pasar va a pasar y Emilio es mi hijo y sabe perfectamente cómo debe de comportarse”.

Eva Daniela tiene 26 años de edad y en entrevista con medios en CDMX ha declarado que Osorio es el hombre de sus sueños y es feliz a su lado, además no le importa que le lleva varios años en la edad.

El amor llegó y superó mis expectativas. Encontré al hombre de mis sueños que me da mi lugar, quiere estar conmigo, me respeta y nos amamos muchos”, dijo para el portal Las Estrellas al referirse a lo que sintió cuando conoció a Juan Osorio, de quien se enamoró al instante.

Y la guapa actriz también dijo al mismo portal que Juan la enamoró con detalles pequeños, es muy caballeroso, le manda flores siempre con cualquier pretexto y eso lo aprecia ella bastante.

Las críticas que constantemente le hacen en redes no le incomodan a ninguno de los dos, señala también Eva Daniela, y cada día ambos se reinventan y encuentran nuevas formas para enamorarse.

