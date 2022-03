Juan Osorio, productor de "El último rey", reacciona a pelea de familia de Vicente Fernández y Televisa

"Vamos a darle la oportunidad con qué profesionalismo se está haciendo, un charro cien por ciento mexicano, no nos olvidemos que es un producto que se va a transmitir de forma gratuita, en televisión abierta. No entiendo como la cultura colombiana puede interpretar la esencia mexicana".

"La verdad que me da mucho gusto que hoy se va a estrenar, es un contenido muy importante que está basado en un libro, que hemos respetado en la parte literaria. Estamos haciendo un homenaje. El público necesita saber cómo llegó hasta el último peldaño, a pesar de tantos sacrificios. Pero este contenido es familiar, interpretado por grandes actores", externó Juan Osorio , productor de exitosas telenovelas como "Una familia con suerte" y "Porque el amor manda".

"El último rey: el hijo del pueblo" , está basada en el libro "El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández", escrita por la periodista argentina Olga Wornat.

Ante las acciones que ha llevado a cabo la familia, para que "El último rey" no sea transmitida, el ex esposo de la vedette cubana Niurka Marcos dijo: "lo único que estamos pidiendo es la oportunidad, y después es el público el que tiene que opinar. Se ha hecho este producto profesionalismo y con pasión, un abrazo a doña Cuquita, pero dele la oportunidad".

De acuerdo con los abogados de la familia Fernández Abarca, autoridades correspondientes "ordenan a Televisa no producir, promover y transmitir la ilegal serie 'El último rey: el hijo del pueblo'". Por su parte, la televisora dejó muy en claro que la bioserie protagonizada por el actor y cantante mexicano Pablo Montero , si saldrá al aire.

En medio de una gran controversia, esta noche tendrá su estreno "El último rey: el hijo del pueblo" , una bioserie basada en la vida de Vicente Fernández , producida por Juan Osorio para Televisa . Dicha serie no es aprobado por la familia del fallecido "Charro de Huentitán", alegando que están haciendo un uso indebido con fines de lucro.

