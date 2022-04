Juan Osorio recuerda en entrevista la infidelidad que vivió con Niurka Marcos y Bobby Larios

Ciudad de México.- El reconocido productor de Televisa, Juan Osorio, se enfrenta nuevamente a su pasado, parece que por más que pasen los años y sea feliz con su nueva pareja la joven Guanajuatense Eva Daniela, no pueden dejar de vincularlo con la “traición” que la vedette cubana Niurka Marcos le hizo hace unas cuentas vueltas al sol atrás, al padre de su hijo Emilio Osorio, con Bobby Larios.

Recientemente en entrevista con Inés Moreno para su canal de Youtube, el toluquense reveló si aquella supuesta infidelidad fue cierta o todo fue parte de un show publicitario. El productor aclara la polémica de aquellos días.

Aquí abajo algunas de sus declaraciones:

De acuerdo a la versión del productor mexicano, el actor Bobby Larios acudió a su oficina para rogarle una oportunidad en la pantalla chica.

“Él llegó a mi oficina, un chavo muy mal económicamente, no tenía ni para un... pero así somos todos, pero como yo no me olvido de mis raíces y sé que yo en algún día llegué a la puerta y necesité, pues yo le abrí la puerta”, expresó el productor de éxitos como el “último rey”, Juan Osorio

El productor comentó que en ningún momento fue déspota, pero si tachó de mal agradecido y de Judas Iscariote al joven actor al que le tendió una mano, pues la traición de su parte le pareció uno de los actos más bajos, pues no se muerde la mano de quien te alimenta.

“Sentí coraje, impotencia, pero siempre tuve en mi mente que yo no podía decir nada porque mi hijo iba a crecer e iban a decirle: ‘mira lo que tu padre dijo de tu madre’. Entonces siempre me puse el candado en la boca y siempre traté de actuar con toda la caballerosidad”, mencionó el productor de Televisa.

Esta es la versión de Juan Osorio, por otra parte la vedette cubana, comentó que al principio su relación con Bobby Larios era una mentira que fue escalando hasta convertirse en realidad. "Fue fingido", comentó.

Juan Osorio, recordó que aquellos días habían sido muy difíciles para él, puesto que cuando estaba en la vía pública las personas rumoraban con burla: “mira ahí va el cornudo”, aunque en este momento la situación lo lastimaba mucho a la larga también le trajo beneficios con mujeres que se acercaban a él para preguntarle si era cierto lo ocurrido y después de un rato, lo acompañaban y consolaban en su duelo.

“Fue bien chistoso pasaban y decían: ‘Ahí va el cornudo’, pero también había mujeres que me preguntaban si era cierto lo que decía Niurka y por ahí hasta me ayudó mucho, pero bueno”, comentó.

A pesar del pasado turbio entre el mexicano y la cubana, lo cierto es que no siempre fueron momentos de tensión y conflicto, pues ambos compartieron un amor grande del que nació Emilio Osorio. Actualmente la pareja lleva una buena relación familiar. En ocasiones Niurka ha bromeado con que lo “atiende sexualmente”, de vez en cuando porque está agradecida del amor que tiene para con su hijo y el respeto hacia ella y sus demás hijos, claro que este tipo de bromas las hacía antes de que el productor anduviera formalmente con Eva Daniela.

Recientemente la actriz de "Aventurera", fue invitada al programa de “Miembros al aire” y fue cuestionada por el "Burro" Van Rankin sobre el padre de su hijo, sobre si este tomaría acciones contra él en caso de que quisiera participar en una novela como lo hizo en el pasado con Bobby Larios, esto luego de que Niurka Marcos (la mujer escándalo) le hiciera un baile sensual al conductor, a lo que la vedette contestó: “Pero si Juan Osorio es papá de mi hijo se está cogiendo a una bebecita, déjalo cogiendo en paz”, expresó la cubana, refiriéndose a la relación que sostiene Juan Osorio con Eva Daniela de 27 años.

Por cierto que Niurka Marcos, hasta el momento sostiene que ella jamás fue infiel y que lo de Juan Osorio y Bobby Larios no fue como se contó, pues cuando ella decidió involucrarse con el joven actor cuando ya estaba separada del productor e incluso dormían en camas separadas, esto lo ha comentado en diversas ocasiones. Te compartimos algunas de las declaraciones que la vedette realizó en el programa de "Miembros al Aire", sobre la infelidad:

Entre que son peras o manzanas, el productor Juan Osorio declaró que, aunque se llevan muy bien, e incluso le he mandado flores en ocasiones especiales él ya no volvería con ella pues arruinarían la excelente relación familiar que ahora llevan.

Al igual que Niurka Marcos en entrevista con Yordi Rosado, declaró que para ellos lo más importante es la carrera de Emilio Osorio, y que volver significaría poner los reflectores en ellos y esto desviaría la atención de su hijo quien va ascendiendo en su carrera de actor.