Juan Osorio señaló a Pablo Montero de irresponsable y alcohólico; el actor dice su parte de la historia

Recientemente, finalizó la segunda temporada de "El último rey: el hijo del pueblo", bioserie sobre el fallecido Vicente Fernández, quien fuera uno de los grandes ídolos de la música mexicana. Este polémico proyecto de TelevisaUnivisión, estuvo a cargo del productor de televisión Juan Osorio, y protagonizado por el actor y cantante mexicano Pablo Montero.

Unos días antes de que se transmitiera el capítulo final, Juan Osorio (ex esposo de la vedette cubana Niurka Marcos), aseguró en una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, que Pablo Montero no se presentó el último día de grabaciones de "El último rey: el hijo del pueblo", supuestamente por sus problemas con el alcoholismo.

El padre del joven cantante y actor Emilio Osorio se refirió a Pablo con una persona irresponsable, al haber dejado a todo el equipo plantado. Además, mencionó que esta situación le dolió mucho, pues en lo personal estima mucho al actor y que él lo defendió a capa y espada, para que protagonizara esta bioserie.

"No es posible que, de repente, el último día, uno de los tantos días, sobre todo el último, no se presentó a la grabación. Dejó plantados a sus compañeros actores, al equipo técnico, a la renta de un estadio, a extras, a todo los que conformaron esta producción. Por lo tanto, sí me molestó, me pareció una falta de profesionalismo".

Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, no estuvo de acuerdo que Pablo Montero interpretara a su esposo. Foto: Ángel Delgado / Reforma

Pablo Montero ha contado su versión de la historia, en una entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda. Aceptó que no se presentó el último día de grabación de la serie "El último rey: el hijo del pueblo" (basada en la biografía no autorizada de la periodista argentina Olga Wornat), pero no por haber estado ebrio, como afirmó Juan Osorio.

De acuerdo con el actor, de 47 años de edad y originario de Torreón, estado de Coahuila, México, debido a la carga de trabajo y el cansancio, ese último día de grabaciones estuvo indispuesto.

Eran jornadas muy fuertes, porque yo me levantaba temprano a las seis a correr y luego ir al rancho, grabar todo el día y después como a las diez de la noche me iba al estudio y del estudio obviamente salía como a las dos o tres de la mañana.

Durante varios días, mencionó que solo dormía cuatro o cinco horas, "entonces, pues sí, reventé el último día, que no debe de ser, tú estás comprometido en algo, tienes que partirte el alma hasta el final".

Cabe recordar que "El último rey: el hijo del pueblo" provocó una disputa entre TelevisaUnivisón y la familia de Vicente Fernández, quienes trataron de detener el estreno de la bioserie, alegando que la televisora no tenía los derechos para usar el nombre e imagen de "El Charro de Huentitán", y que la empresa no lo hacía como homenaje, sino con fines de lucro.