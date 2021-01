Juan Osorio sintió la muerte tras contagiarse de Covid-19

Juan Osorio de 63 años de edad se encuentra muy feliz en estos momentos, pues el volvió a nacer después de haber superado el Covid-19 que lo tuvo aislado en su hogar por casi dos semanas y a pesar de que el productor de Televisa, ya está mejor se las vio negras, pues en un punto llegó a pensar que el virus le provocaría la muerte, pero salió victorioso de la situación.

Ahora el ex esposo de Niurka Marcos, se encuentra de vuelta en los foros de Televisa, para seguir produciendo la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, producción que ha realizado con mucho amor, pero la enfermedad le puso un alto al proyecto, pero ahora se encuentra feliz de la vida y concediendo entrevistas de como venció la enfermedad la cual lo tuvo delicado.

Yo pensé que ya no regresaba esa es la verdad el año pasado que me dio covid, la pase muy difícil, pero estoy contento este es mi primer día de trabajo, no le avise a nadie, llegue de sorpresa a las 08:30, ni Roy sabía y fue muy padre porque la verdad el recibimiento de pronto llegué y me paré el que sabía era Emilio nada más, dijo Juan Osorio.

Pero eso no fue todo lo que dijo Juan Osorio, pues reveló que hubiera preferido morir en su casa, que estar internado, además señaló que la enfermedad es muy fea y que no se lo desea a nadie, pues para el famoso fueron momentos muy amargos, los cuales duda olvidar muy pronto dejando a todos preocupados por las declaraciones que hizo.

Yo preferiría morir en la casa que estar internado y así fue mi decisión y mi apoyo mi hija Myriam, gracias a Dios no me morí, pero estuvimos cerca, cerca, dijo Juan Osorio en la entrevista que realizó para el programa Hoy donde es muy querido desde hace años debido al enorme talento que proyecta en sus trabajos.

Mientras tanto el elenco del programa Hoy, como sus fans felicitaron a Juan Osorio y le hicieron saber que es un verdadero guerrero por no dejarse vencer, ya que siempre oraron por él, además trató de seguir al pie de la letra las instrucciones para poder recuperarse y evitar contagios, pues es algo a lo que también le temía.

"Felicitaciones Juan Osorio, se te necesita aquí todavía bendiciones desde el Perú", "Felicidades Juan Osorio gracias a Dios está bien y Su hijo Emilio Osorio está muy feliz muchos podrán comentar cosas malas de juan Osorio, pero a la vez uno sufre y no es fácil recuperarse del Covid-19", "Ay Juan te salvaste felicidades Tienes una nueva oportunidad", le escribieron a Juan Osorio.

Regresando con la vida personal de Juan Osorio, siempre ha sido considerado un hombre ejemplar que siempre ha luchado por lo que quiere y es que las producciones que ha realizado tienen un éxito total, algunas de ellas son Mi Corazón es Tuyo, Duelo de Pasiones, y Siempre Te Amaré entre otras.

Por si fuera poco, como se dijo en un principio, estuvo casada con Niurka Marcos con quien procreó a su hijo Emilio, este último se ha convertido en la sensación del momento, pues ha realizado varios proyectos con los cuales se ha dado a conocer a nivel internacional, por lo que el productor sigue apoyando al joven de 18 años de edad.

Cabe mencionar que Juan Osorio también es un hombre de respeto que jamás se ha querido meter en escándalos, pues prefiere que sus trabajos sean reconocidos en vez de los asuntos relacionados con su vida privada, es por eso que siempre está en constantes proyectos y buscando un elenco de primera.