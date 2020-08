Juan Pablo Escobar Henao desmiente a Carlos Villagrán y dice que "Chespirito" nunca fue contratado por Juan Pablo Escobar, su padre

México. A través de su cuenta de Facebook, Juan Pablo Escobar Henao, hijo de Pablo Escobar, desmiente a Carlos Villagrán, "Kiko", y dice que "Chespirito" nunca fue contratado por su padre, como él lo asegura. Las noticias referentes a lo citado anteriormente son falsas, dice Escobar Henao, y han salido a la luz con la intención de ganar protagonismo.

Carlos Villagrán dio a conocer en días pasados que recibió una millonaria propuesta para actuar en la fiesta de cumpleaños de la hija de Pablo Escobar y no aceptó, pero que “Chespirito” y el resto del elenco sí aceptaron el trabajo. Tales declaraciones las hace en una entrevista para la cadena de televisión “América TV”, en Argentina, y cuenta que cuando estuvo de gira en Bogotá con un circo, un grupo de personas lo visitaron en su hotel y le ofrecieron un millón de dólares para que amenizara la fiesta de la hija de “El Patrón”.

Traían un portafolio, lo abrieron, sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita de centro, la abrieron y me dicen ‘mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón, ponga usted la cantidad que quiera de hasta 1 millón de dólares' se me heló el cuerpo, todo el cuerpo. No esperaba una cosa así”, contó el intérprete de “Kiko” en el programa de televisión "El Chavo del 8".