Juan Pablo Manzanero, hijo de Armando Manzanero, manda claro mensaje a la delincuencia organizada

A casi 10 días de la muerte del cantautor mexicano Armando Manzanero, en varios medios de comunicación se difundió la noticia de que supuestamente la herencia del fallecido intérprete originario de Mérida, Yucatán, está valuada en más de 700 millones de pesos, lo que estaría ocasionando conflictos entre la familia. Al respecto sus hijos María Elena y Juan Pablo Manzanero, hablan al respecto.

Sabiendo que esta información sobre los supuestos millones de pesos que habría dejado el maestro Armando Manzanero, puede significar un riesgo para la familia, Juan Pablo Manzanero hizo uso de su cuenta de Twitter para mandar un mensaje a la delincuencia organizada, desmintiendo la existencia de dicha fortuna:

A todos queridos amigos y también a la delincuencia organizada: mi padre no dejó una fortuna que se dice en los medios y mucho menos mis hermanos, familia y yo estamos divididos, si algo nos enseñó mi padre a sido la unidad el respeto y el amor.

Por su parte su hermana María Elena Manzanero, también negó en una entrevista para Televisa Espectáculos que su familia este dividida por conflictos originados por la presunta herencia de Armando Manzanero. La hija del fallecido cantautor de temas como "Somos novios", "Esta tarde vi llover", "Nada personal" y muchas más, manifestó que estaba segura que la cifra que se manejó sobre la fortuna de su padre, se trata del valor de su legado musical, "que sí debe ser muy valioso, pero sería absurdo pensar que un hombre que toda su vida dedicó al derecho de autor, tenga en su testamento y pensar que se va a vender su obra, absurdo, absolutamente absurdo".

La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) señala que Armando Manzanero demostró su potencial artístico en sus más de 600 canciones, de las cuales más de 50 han trascendido a nivel mundial tanto en versiones originales como traducidas, interpretadas en más de 30 idiomas por una gran cantidad de cantantes y agrupaciones. Ante esto toma especial relevancia la suma por las regalías del compositor, sin embargo, para María Elena Manzanero esta fortuna es un intangible. (La familia de Armando Manzanero mintió sobre la fecha de su muerte, asegura Alejandro Tomassi).

"Sí, eso debe de valer la obra de mi padre, es un intangible valiosísimo que es más, no nos lo deja a los hijos nada más, sabemos de las regalías en algún momento, pero realmente es un intangible que le deja al mundo entero, ese dinero no es de ninguna fuente y es muy irresponsable manejarlo y bueno es lamentable".

De igual manera rechazó que pueda haber conflicto por la herencia entre los siete hijos de Armando Manzanero y su viuda, Laura Elena Villa, quien fuera la última esposa de su padre.

"Y mis hermanos y yo no peleamos por nada, nunca lo hemos hecho, no lo vamos hacer porque tenemos absolutamente todo y porque lo principal que nos dejó mi papá, fue una armonía y recuerdos preciosos y que además hay un testamento, pues que es su voluntad y que será para dejar algunos más y algunos otros, no sé, recuerdos, porque realmente los bienes ya los tenemos todos en vida, todos tenemos nuestras casas y el mayor, que son las vivencias".

La muerte de Armando Manzanero Canché se dio a conocer el lunes 28 de diciembre, luego de estar varios días hospitalizado por complicaciones en su salud, tras su contagio de Covid-19. "Su legado está grabado en la historia de la música para gloria de México en el mundo", resalta la Sociedad de Autores y Compositores de México.