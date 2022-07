Juan Ramírez proyecta su propio estilo en su nueva producción

Una gran promesa para el género del regional mexicano es lo que el cantante y compositor Juan Ramírez es lo que quiere plasmar en su carrera artística y gracias al recibimiento que ha tenido del público con cada uno de los temas que ha lanzado en las plataformas digitales, actualmente se encuentra estrenando su primer álbum titulado “Plasmando mi sentir”.

Lanzamiento

El disco contiene 10 temas musicales que sin duda en este primer material, Juan Ramírez demostrará ser un artista versátil ya que incluye temas en estilos sierreño-campirano. El cantante mencionó que la nueva producción contiene temas románticos, adoloridas, de desamor y un corrido, los títulos son “Al mirarte caminar”, “Inalcanzable”, “Hoy me doy cuenta”, “Ya basta”, “Por qué me enamoré de ti”, “Ahora es diferente”, “Y ahora mírate”, “Mentirosa”, “Ya no voy a molestarte” y “Todo para mí”.

Sus inicios

Asimismo, recordó que su gusto por la música, empezó desde muy pequeño tocando la tocar guitarra, escuchando canciones de agrupaciones de antaño como Los Nietos, Los Hermanos Morales, Miguel y Miguel, fue ahí cuando se fue perfilando por este género musical.

“Observaba todo tipo de música, más que nada cómo tocaban los instrumentos, escuchaba la letra de las canciones y me gustó, por ello, me enfoco también en la composición”, comentó. Juan Ramírez trabajará para llegar con su música a todos los rincones de México y Estado Unidos, así mismo ganarse los corazones de todos los que escuchen sus interpretaciones.