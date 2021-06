Juan Rivera culpa a Belinda de su pelea con Lupillo Rivera: "cometiste el error con esta mujer"

Mientras Belinda está disfrutando de su amor con el cantautor del Regional Mexicano Christian Nodal, uno de los integrantes de la Dinastía Rivera la ha involucrado en una de las tantas peleas entre los familiares de la fallecida Jenni Rivera, "La Diva de la Banda".

Juan Rivera estuvo recientemente en el show "Chisme no like" con Javier Ceriani y Elisa Beristain, donde culpó a Belinda por la pelea que tuvo con su hermano Lupillo Rivera y que al día de hoy, siguen distanciados y mandándose indirectas a través de redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó?

El también cantante Juan Rivera trabajó durante dos años con su hermano Lupillo ("El toro del corrido") como su representante. Es por muchos sabido que cuando Belinda y Lupillo fueron coaches de La Voz México, tuvieron una breve relación amorosa. Tiempo después, en agosto de 2020, la intérprete de "El baile del sapito" confirmaría su noviazgo con Christian Nodal.

Lupillo Rivera fue blanco de muchos memes y burlas por el romance que comenzaban Belinda y Christian Nodal. En esa entonces el tío de Chiquis Rivera tenía planeados varios conciertos como parte de la "Gira en el Campo", sin embargo, no quiso llevar a cabo entrevistas para promocionar sus shows, pues sabía que la prensa de espectáculos le haría comentarios sobre la nueva relación de Belinda.

Fue aquí donde comenzaron los problemas entre los hermanos Rivera. Como su representante, Juan ya tenía pactadas varias entrevistas que los mismos patrocionadores de la gira habían solicitado, pero para su sorpresa a Lupillo no le importó.

"Era cuando estábamos haciendo la gira del campo, salió lo de Christian Nodal que andaba con Belinda y luego mi carnal, quería dejar de hacer entrevistas".

Asimismo Juan Rivera contó que le hizo saber a su hermano que tenían un compromiso, "tenemos que dar las entrevistas, tenemos que dar la cara". El cantante remató con estas palabras:

Si tú has cometido el error con esta mujer (Belinda), ese es rollo tuyo, yo no puedo quedar mal, el proyecto no puede quedar mal, ya no quería dar entrevistas cuando los patrocinadores pagaron por eso.