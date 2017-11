Juan Rivera explota y defiende a Jhonny a capa y espada

El hijo menor de Jenni Rivera, dejó a todos impactados al revelar sus preferencias sexuales, ya que en Instagram publicó una imagen con su pareja sentimental de nombre Joaquín en la cual aparece dándole un beso en la mejilla.



De inmediato la familia entera de la desaparecida "gran señora" defendió y apoyó con uñas y dientes a Johnny quien fue criticado en redes sociales y apoyado por otros.



Su tío el cantante Juan Rivera expresó en su cuenta oficial de Facebook que no deberían de enfocarse en cosas absurdas y darle más importancia a acontecimientos catastróficos que enfrenta el mundo entero dejando los chismes de un lado y dejar a las personas vivir de la manera que ellos decidan.



"Al parecer andan los medios busque y busque información para preguntarle a mi familia sobre las declaraciones de mi sobrino y quieren saber que pensamos, les diré, saben que estamos a punto de ir a guerra con Corea del Norte porque tienen una bomba atómica que puede llegar a EU, saben que acaba de morir una persona hace un par de días y no tiene dinero para su entierro y que ocupan ayuda, saben que en Oaxaca hay 60 familias que aún viven en la calle niños viviendo entre lodo porque se les cayo sus casas en los terremotos", expresó el polémico cantante mientras llegaba al punto de dicha declaración.



"Que les quiero decir con esto las decisiones de mi sobrino son de él hay cosas más importantes dejen de estar de metiches y de chismosos déjenlo a él vivir su vida".





El video iba acompañado con un texto en el que seguía defendiendo su postura y apoyo hacia su sobrino.



¡MEDIOS, METICHES, CHISMOSOS y GENTE SIN QUE HACER!!! Esta es mi respuesta. ¡SOMOS FAMILIA y ASI SERA!!! Increíble que gente de @programahoy @elgordoylaflaca @sueltalasopatv y tantos más andan hechos BOLAS queriendo deshacerse sobre esto. Utilicen su tiempo y sus medios para algo de bien!!! Ay gente MURIÉNDOSE que nos ocupa. Ay una epidemia de DROGA ADICCIÓN imparable. El mundo está explotando frente a nuestros ojos y UDs con estas jaladas. ¡TENGAN VERGÜENZA!!!! En sus programas ay muchos reporteros y corresponsales que han tomado decisiones similares y tienen miedo admitirlo, PORQUE JODER TANTO A MI SOBRINO. SEPAN QUE SOMOS #LAFAMILIA y ASI SEGUIREMOS. @juanangeloficial MY BOY, I LOVE YOU. I AM PROUD OF U and like ive told you before, MY JOB IS TO BE HERE FOR U AND I WILL. WE HAVE AND WILL BE HERE FOR EACH OTHER!!! If ONE STANDS IN FIRE WE ALL WILL!!!! For BETTER or for WORSE #LAFAMILIA AQUI SEGUIRA, #FIRMEYSINTEMOR.

JHONNY Y SUS DECLARACIONES

El hijo menor de la fallecida cantante Jenni Rivera, a través de un video publicado en sus redes sociales, junto a su hermana mayor Chiquis, habló sobre sus preferencias sexuales y del joven con quien tenía una relación amorosa.

“Sí estoy en una relación gay en estos momentos y estoy enamorado de esta persona”.

I’m the luckiest/ happiest dude in the world pic.twitter.com/xt7o8comK5 — joaquin (@jooaquaain) 10 de noviembre de 2017

Al respecto, Johnny López confesó como hubiera reaccionado su mamá.

"Yo he lidiado con esto mucho tiempo y nunca le dije a mi mamá de este lado mío. Yo personalmente, conociendo a mi mamá nunca pudo ver el lado del amor de esto. Tenía muchos fans y miembros de la familia que eran gay y vivían una vida promiscua, y no solo eso, ella miraba lo difícil que era ser gay en este mundo, especialmente en la comunidad latina y eso es lo que ella no quería para sus hijos”.

