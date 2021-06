Juan Rivera pide a sus sobrinos que le digan las cosas de enfrente

Juan Rivera hermano de Jenni Rivera entra al ojo del huracán de su familia, esto después de la polémica suscitada a partir de la auditoria que pidieron sus sobrinos.

Y es que el también cantante ya se pronunció ante las indirectas que lanzaron sus sobrinos en los últimos días en redes sociales, por lo cual les dijo que lo tienen que decirle se lo digan de frente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Alguien subió un comentario, uno de mis sobrinos, hace un par de días, que dijo, no sé si era indirecta, yo no ando con indirectas y les dije que por favor no me hicieran hacer esto, yo no ando con indirectas, no ando entre las sombras, dice Juan Rivera.

Leer más: ¡Wow! Lady Gaga luce extremadamente sexy con ceñido top que deja muy poco a la imaginación

Para quienes no lo saben los hijos de Jenni Rivera se le fueron con todo a sus tíos Rosie y Pedro Rivera, incluso su abuela Rosa también recibió una indirecta.

Ante dicha polémica y todo a raíz de la auditoria, doña Rosa madre de Juan Rivera ha dejado en claro que ella está de lado de sus hijos, pues al parecer no está muy de acuerdo con sus nietos.

Por su parte Rosie Rivera ha tratado de calmar las cosas diciendo que la auditoria no es para alarmarse y la situación con sus sobrinos según está bien.

Leer más: Quieren a Brandon Peniche y Laura G fuera de Venga la Alegría de inmediato por vendidos

Cabe mencionar que muchos internautas no están del todo de acuerdo con las declaraciones hechas por Rosie Rivera.