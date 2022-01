Juan Rivera reacciona a las declaraciones de su sobrina Chiquis

México.- Tras las recientes declaraciones que hizo Chiquis, la hija mayor de la cantante Jenni Rivera, sobre algunos robos dentro de las empresas que dejó su madre, los cuales suman una cantidad de hasta 80 mil dólares, donde trabajaban Rosie y Juan Rivera, éste último reacciona a los señalamientos de su sobrina.

Durante una transmisión en vivo para Instagram la tarde del pasado jueves, Juan decidió romper el silencio luego de los señalamientos hacia su persona y su hermana y reveló que ofrecerá una conferencia de prensa en donde responderá cualquier pregunta sobre el tema incluyendo pruebas.

En el video en vivo, de alrededor de una hora de duración, Juan comenzó explicando que no quería iniciar el 2022 de esa manera, creyendo que las diferencias con sus sobrinos habían quedado en el pasado. "Yo realmente pensé que se iba a acabar el pedo", compartió.

"Yo no quería que el año empezara así, yo no quería que siguiéramos con esto, pero desafortunadamente aquí estamos", continuó. "Estoy aquí porque no me escondo... la gente quiere que responda cuando ellos quieren y no es así, yo responderé cuando yo esté preparado de la mejor manera. No me gusta hablar así por hablar, me gusta hablar con las pruebas en mano y lo haré de esa manera", aseguró.

Acompañado de su esposa, Juan Rivera no quiso profundizar el tema y explicó que guardará su versión de los hechos para una conferencia de prensa que ofrecerá el próximo lunes 10 de enero, en donde responderá a todas las preguntas y mostrará todo tipo de pruebas para sostener su testimonio.

Sin más que añadir, el cantante hizo una reflexión sobre los problemas que atrae la fama, aunque no específico para quién iba dirigido el mensaje, muchos aseguraron que era para su sobrina Chiquis Rivera, que fue quien se pronunció al respecto.

"Yo sé qué es la fama, sé cómo es la fama y cómo es el dinero. El dinero se acaba, la fama es engañosa, la gente se olvida de ti de un día para otro, un día eres una estrella, todo el mundo te quiere... el próximo día se olvidan de ti. Con artistas pasa y seguirá pasando", comentó.

