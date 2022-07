Juan Rivera responde a los comentarios de Salvador Zerboni sobre la muerte de Jenni Rivera

Salvador Zerboni es uno de los participantes en La casa de los famosos, en una de sus pláticas hizo comentarios sobre la muerte de la Diva de la Banda, mismos que llegaron hasta los oidos de la familia de Jenni Rivera.

Ante tales comentarios Juan Rivera manifestó a NBC, que “es sumamente importante dejar en claro que el accidente de mi hermana fue un accidente, nadie sabe lo que pasó”.

Añadió que por causa de personas como él es que se hace pensar a las demás personas que fue un atentado.

“Son personas como él que hacen a la gente pensar qe sí fue un atentado cuando no lo fue, que Jenny halla recibido amenzas o no eso no tiene nada que ver con el accidente”, dijo Juan Rivera mientras era entrevistado.

Finalmente comentó que le gustaría hablar con Salvador Zerboni para que le explique por qué hizo ese tipo de comentarios e invitó a que si sabe tanto sobre la muerte de su hermana, hable con las autoridades.

“Sí quisiera hablar con él y que me explique cómo, de donde, por qué, que sabes tú que la gente no sabe, si sabes tanto habla con las autoridades”, finalizó el también cantante.

Como se recordará, Jenni Rivera perdió la vida el 9 de diciembre de 2012, en un accidente aéreo, luego de su presentación en la Arena Monterrey.

En el accidente aéreo también perdieron la vida el publirrelacionista Arturo Rivera Ruiz, el abogado Mario Macías Pacheco, el maquillista Jacob Yebale, quien compartió la última foto del equipo antes del accidente, el estilista Jorge Armando Sánchez y los pilotos del Learjet 25: Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez.