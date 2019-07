Juan Rivera revela si Jenni Rivera tuvo que ver con el narco

El cantante Juan Rivera, hermano de la fallecida Jenni Rivera, revela si ella tuvo que ver con el narco en algún momento de su vida, la cual perdió en diciembre de 2012 en un accidente de avión, luego de haber cantado en el estado de Nuevo León.

Tras la trágica muerte de Jenni Rivera, quien dejó de vivir en el mejor momento de su carrera artística, se desató una ola de rumores respecto a que su muerte pudo ser resultado de un atentado por parte de algún grupo del crimen organizado.

Recientemente se difundió que Jenni Rivera habría cantado en fiestas de narcotraficantes, en donde habría sido humillada, y al respecto fue cuestionado Juan Rivera en el programa de televisión "Sale el Sol", que se transmite por Televisión Azteca.

Yo no le tomo importancia a cosas así. He leído de eso, pero jamás he visto que él lo diga, o que él diga con su boca o que haga una declaración”.