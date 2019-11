Juan Soler confiesa estar iniciando una nueva relación amorosa

Hace unos días la revista ¡HOLA! México confirmó que la actriz y modelo Maki inició una nueva relación amorosa con el empresario Enrique Hernández-Pons. Ahora su ex esposo Juan Soler, ha confesado estar también iniciado una nueva relación.

"Y tú, ¿estás enamorado?", le preguntó Gustavo Adolfo Infante en una reciente entrevista en el programa De Primera Mano, a lo que el actor respondió: "estoy en eso, estoy en eso; no puedo decirlo por guardar las formas y porque soy así".

Hace unos días Juan Soler publicó unas amorosas palabras en sus redes sociales: "misterioso amor, eres esa historia que siempre me gusta contar". El actor reveló que estas palabras fueron dedicadas a esta misteriosa persona con quien ha empezado a construir "algo bonito".

Y, ¿qué opina sobre el nuevo romance de su ex esposa Maki?:

No estoy celoso, si la relación es cierta me imagino que ha de ser muy buen tipo porque Maki no se equivocaría en eso.