Juan Soler critica a AMLO y las redes estallan contra él

México.- El actor argentino Juan Soler despotricó contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de inmediato usuarios de la red social Twitter lo tundieron.

Todo se originó de un declaración que el actor hizo referente a la forma en la que actual mandatario mexicano desempeña sus funciones en favor de México.

Juan Soler está grabando en México, pero según algunos medios señalan que está viviendo solo y eso se debe a que decidió no traer a sus hijas a vivir aquí, "pues hay mucha inseguridad y violencia".

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Además el actor argentino dijo que no está cumpliendo con lo que prometió.

"Como ciudadano te puedo decir que hay muchas cosas que están fuera de control. Realmente estoy en contra de lo que está haciendo este nuevo presidente, pues no habla con la jerarquía que debería, además de que solo promete cosas y no las cumple”.

Tras lo dicho usuarios comenzaron a atacar a Juan Soler

Entre los comentarios está "Yo bien preocupada por las declaraciones de Juan Soler".

Yo bien preocupada por las declaraciones de Juan Soler. pic.twitter.com/0oKJtE73k1 — The George X (@AlbanilDuran) August 1, 2019

"A quien chin... le importa lo que piense este mediocre artista???? Me imagino que te darán más papelitos baratos si hablas mal de mi Presidente AMLO. No seas insolente, tu no eres mexicano", dice otro uduario.

A quien chingados le importa lo que piense este mediocre artista???? Me imagino que te darán más papelitos baratos si hablas mal de mi Presidente AMLO. No seas insolente, tu no eres mexicano. �� https://t.co/C7lJnf7yIV — Alejandra (@Ale_maravill) August 1, 2019

Otro más fue: "Y Juan Soler quien ching... es ? Me tiene tan angustiada, porque dice que no va a traer a sus hijas a México por la inseguridad que se esta viviendo, por favar #Nom... Regrésate como vas a Argentina , allá es mas seguro"