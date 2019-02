Juan Soler desmiente reconciliación con su ex Maki

Juan Soler rompió el silencio sobre una supuesta reconciliación con su ex Maki de quien se separó el año pasado aunque sigue manteniendo una buena relación por el bienestar de sus hijas.

Ahora el programa Hoy le preguntó al histrión si es verdad que Maki dejó Miami para irse a vivir a México y estar de nuevo con el galán de exitosas telenovelas.

No no es verdad como todo lo que inventan cosas es un invento está muy establecida en Miami las nenas también entonces no te aseguró que no, expresó.