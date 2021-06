Juan Soler estalla en contra de las vacunas y del Covid-19: "Es una mie...".

México. Juan Soler, actor originario de Argentina y quien radica entre México y Estados Unidos, es uno de los famosos que se ha manifestado en contra de las vacunas contra el Covid-19 y estalla una vez más a causa de ellas.

Juan Soler, protagonista de telenovelas como Locura de amor y más recientemente La mexicana y el güero, se negó a ponerse la vacuna contra el coronavirus y en entrevista con el programa Hoy muestra sus supuestos motivos.

Prefiero no hablar del tema porque luego les voy a decir que no se vacunen, que es una mie... la vacuna, que una porquería, que todo es una mentira, que no hay que vacunarse porque lo que están haciendo… entonces ¿para quéseguir explicando?", dijo el actor.