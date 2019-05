Juan Soler molesto con reportera al preguntarle por su hija

Juan Soler tuvo un encuentro con diversos medios de comunicación, donde se molestó ante una pregunta de una reportera sobre una de sus hijas. El actor pidió que retirarán a dicha reportera del lugar.

Recientemente Maki compartió una emotivas palabras que su hija menor le dijo, con respecto a la separación de su papá Juan Soler; ante esto el actor fue cuestionado al respecto: "Juan vimos un mensaje muy emotivo de tu hija acerca de la separación, ¿qué nos podrías comentar al respecto?".

La reportera no se esperaba esta respuesta del actor: "saquen a esta molesta de aquí por favor", a lo que ella expresó: "¿perdón?". Juan Soler volvió a comentar: "saquen a esta molesta de aquí, ¿dónde está?", haciendo alusión a que la estaba ignorando.

"Tenemos derecho a preguntar lo que queramos Juan", reiteró la reportera.

En una entrevista con el porgrama De Primera Mano, la actriz argentina Maki compartió unas plabras de su hija menor: "Azul me dijo algo muy lindo, me dijo: 'mamá, ¿qué va a pasar con papá?' y le dije: 'pues no sé, estamos trabajando'".

"Me dice 'bueno, pero si regresas con él no quiero que sea por mí, quiero que sea porque lo amas y porque quieres estar con él, yo ya entendí que él siempre va a ser mi papá y aunque estés con él o no, yo voy a estar bien'", manifestó conmovida la actriz.