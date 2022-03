Juan Soler y otros famosos con quienes Paola Rojas ha sido relacionada, desde su divorcio de Zague

Paola Rojas es una de las periodistas más queridas y seguidas de la televisión mexicana. En su noticiero "Al aire con Paola", que se transmite por el canal estelar de Televisa, no solo demuestra en cada emisión su profesionalismo, sino también su lado humano y su innegable belleza. Sus seguidores han estado con ella en las buenas y en las malas, como sucedió con su divorcio del ex futbolista mexicano Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague.

Y tal parece que sus seguidores anhelan verla en una nueva relación sentimental, pues desde la separación del padre de sus dos hijos, Paola Rojas ha sido vinculada amorosamente con varios famosos, como ha sido el caso con los actores de telenovelas Emmanuel Palomares (ex novio de Irina Baeva) y Juan Soler (ex esposo de la actriz argentina Maki).

La periodista de Noticieros Televisa, de 45 años de edad y originaria de la Ciudad de México, se ha dejado ver junto al actor argentino Juan Soler en varias ocasiones, compartiendo algunos momentos en su cuenta de Instagram.

Esto ha dado pie a los rumores de que entre ambos hay algo más que una amistad. "Ya muy juntitos ¿no? Ya deberían andar", "me da mucho gusto ver a Paola Rojas y Juan Soler tan felices", "hacen muy buena pareja", "los dos merecen una oportunidad de volver a ser felices, ojalá fluya algo bonito" y muchos más, son los comentarios de parte de los fans de la periodista.

Recordemos que en el 2018, previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2018 en Moscú, Rusia, en redes sociales se filtró un video íntimo de Zague, ex jugador de la Selección Mexicana. En ese momento él se encontraba precisamente en Rusia, preparándose para darle cobertura al mundial de futbol, al ser uno de los comentaristas enviados de TV Azteca. A su regreso a México enfrentó una crisis en su matrimonio con Paola Rojas y posteriormente, el divorcio fue inevitable.

Tiempo atrás, Paola Rojas fue relacionado sentimentalmente con el actor venezolano Emmanuel Palomares.

"No hay nada más sensual que una mujer inteligente y sin duda, Paola es una mujer muy inteligente, como tantas otras mujeres que hay", expresó el galán de telenovelas en su momento, en un encuentro con varios medios de comunicación, al ser cuestionado por los rumores de un noviazgo. Ambos dejaron en claro que solo eran amigos.

Emmanuel Palomares y Paola Rojas en un candente baile en el show "Netas Divinas".

Otra de las celebridades vinculadas con la conductora de "Al aire con Paola", fue el cantante y compositor chileno Beto Cuevas, ex vocalista del grupo La Ley. "Lamento decir que es un rumor y que no es cierto, me cae muy bien, somos buenos amigos, yo soy un trotamundos, viajo de un lado a otro, creo que sería la peor elección de novio en este momento para ella", manifestó el intérprete a Televisa Espectáculos.

Beto Cuevas contó el por qué sería un mal novio para Paola Rojas.

También surgieron rumores de un romance entre Paola Rojas y Kalimba, conocido cantante e integrante de OV7. En una entrevista para "De primera mano" de Imagen Televisión, el también actor mencionó, "nunca jamás ha pasado nada entre ella y yo, no nos tiramos la onda, no pasa nada, hay mucha admiración, cariño y respeto".

Los fans de Paola Rojas anhelan que llegue un hombre a su vida quien sepa valorarla, darle el lugar que se merece y estar orgulloso del mujerón que tiene a su lado.