Juan Ugarte: Fue maravilloso trabajar con Niurka

Mazatlán.- El actor Juan Ugarte se enfrentará a un nuevo reto: ser parte de la serie Alma de ángel, en la cual comparte créditos con Niurka Marcos, Raúl Araiza, Julio Bracho y Verónica Jaspeado. La producción corre a cargo de Nazareno P. Brancatto. El proyecto se estrenará el 2 de septiembre por el canal Las Estrellas. En entrevista con EL DEBATE, el histrión expresó sentirse emocionado de mostrar su trabajo al dar vida al ángel Uriel.

La comedia

“Estoy muy contento de ser parte de está serie que disfrutamos muchísimo filmando. Cuenta la historia de Alma, una mujer que fallece y deja a su familia un poco desamparada. Ella descubre que se encuentra atrapada. Es donde entra mi personaje, que busca llevarse su alma al cielo, pero va a depender de lo que ella decida. Alma buscará ayudar a su familia a que rehaga su vida”, contó.

Refiere que este proyecto le apuesta más a la comedia, a divertir, pero también aborda temas poco usuales y se habla de lo que pasa después de la muerte.

“Es un código de comedia, aparecen un ángel y un diablo, y el personaje de Niurka, que es el que está atrapado, conviven en las dos realidades, lo terrenal y lo no terrenal. Se enfoca en lo que se vive día a día”, expresó.

Indica que el objetivo es que los espectadores se olviden de un poco de los problemas que tienen, que lleguen a casa, se sienten frente al televisor y pasen un momento grato al ver la serie junto a sus seres queridos. El amor a la familia y a las personas son los puntos centrales.

El actor expresó que es increíble trabajar con Niurka Marcos.

“Es una mujer muy profesional, trabajar con ella lo disfruté muchísimo. Siempre tiene una sonrisa, puras risas; fue maravilloso trabajar con ella y con todo el equipo.”

Cine y nuevos proyectos

En otro tema, Ugarte adelanta que está por estrenar la película Escuela para seductores, que se filmó hace tres años. Otro de los proyectos que están por salir al aire es Emboscada, thriller de humor negro, del cual tuvo la oportunidad de ser parte hace un año y medio, y ahora está esperando los canales de exhibición.

Adelanta que para febrero del siguiente año está pendiente un nuevo filme y también tiene en la mira hacer otro proyecto con un colectivo.

“Lo que más disfruto en la actuación es ser el vehículo para contar historias, que ese vehículo sea por medio de un personaje. Al final, lo que más disfruto es contar historias, amo estar en el set, estar al frente de una cámara, me siento feliz de poder realizarlo, porque no es una carrera fácil, no todos tenemos la suerte y el trabajo. Estoy contento con mi carrera hasta el día de hoy”, resaltó.

Indicó que le ha tocado vivir momentos no gratos en su carrera. Luego de estudiar en España regresa a México y tuvo que empezar desde cero luego de haber destacado en aquellas tierras. “Cuando regreso tuve que saber como funciona la industria en México, fue duro, estuve tres años sin trabajar, tuve que picar piedra, hacer escenas cortas, hacer publicidad, montar obra de teatro, para ir alcanzando metas. La carrera no es de llegar rápido, sino seguir presente.”

Indica que con el paso de los años quiere destacar internacionalmente y mostrar que en México se hace muy buena televisión. “Queremos generar consciencia, contar historias. De alguna manera podemos interferir en las otras personas en su manera de pensar, de actuar, de su manera de relacionar, si nos enfocamos podemos crear conciencia con nuestro trabajo”, concluyó.