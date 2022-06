Juan Vidal acusó de robo a Cynthia Klitbo y le reclamó por las personas que pasaron por su cama

La querida villana de telenovelas Cynthia Klitbo, sorprendió durante una charla que tuvo con varios reporteros, al comentar que su ex pareja sentimental, el actor dominicano Juan Vidal, era un "vividor" y un "chichifo". Además, confesó que el motivo por el cual terminaron su relación amorosa, la cual duró solo cinco meses, fue por los problemas de ira que tiene el galán de telenovelas.

Posteriormente, en una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, Cynthia Klitbo contó más detalles del noviazgo que tuvo con Juan Vidal. Al principio todo fue mil sobre hojuelas, sin embargo, el actor poco a poco sacó su verdadera personalidad. De acuerdo con la actriz, él llegó a violentarla y hasta acusarla de robo.

"Juan es una persona muy inteligente que no va a sacar el tipo de persona que es, el problema es cuando padeces una enfermedad y no la atiendes, y esa enfermedad se llama control de ira. Por eso es la razón por la que duramos cinco meses".

Mencionó que uno se enamora de Juan Vidal y todo un es cuento de hadas al principio, hasta que te hace el primer escándalo por su problema de ira. "Y te quedas: 'esto no es cierto, esto no está sucediendo', como es posible que por una cosa tan pequeña, él tome una actitud así".

Cynthia Klitbo contó que en una ocasión, el actor se levantó de la cama a las tres de la mañana y con una actitud muy grosera, le dijo a la actriz que si iba, pues no sabía cuantas personas habían pasado por su cama. Asimismo, le reclamó porque roncaba y no podía dormir, "y se larga a su casa a las tres de la mañana, ese tipo de comentarios es gravísimo".

De acuerdo con Cynthia Klitbo, de 55 años de edad y originaria de la Ciudad de México, esa actitud de Juan Vidal se debe a la frustración que tiene, "porque no ha logrado ser un hombre con la fama y todo lo que él ha querido".

Entre otras revelaciones, contó haberle prestado a su ex pareja cuatro mil dólares y la ha estado evadiendo para no pagarle. También dijo que el actor la acusó de robo por un evento donde él participó y no hubo asistencia, por lo que los ingresos no fueron lo que esperaban. "Juan dice que nosotros le robamos, tú crees que yo le voy a robar a Juan, que le robamos, qué cómo habíamos recibido tan poquito dinero".

Cynthia Klitbo describió a Juan Vidal como un "depredador que empieza con ataques de ira" y que, además, sabe como manipular a las personas, "que hasta culpable te acabas sintiendo de lo que te hizo él".