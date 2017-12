Juan Vidal, premiado por la vida con muchas bendiciones

El 22 de febrero de 2017 será una fecha que quedará marcada por siempre en el corazón del actor Juan Vidal. Llegó a su familia un hermoso angelito llamado Natalia. Su vida cambió por completo, “eso es lo mejor de este año, lo mejor”, expresó de manera eufórica en una agradable charla con EL DEBATE.

Foto: cortesía

Juan Vidal se considera un hombre muy afortunado, pues este año que casi culmina le da dado un sinfín de satisfacciones.

“Me quedo con el nacimiento de mi hija, es la bendición más grande que me ha dado la vida, son nueve meses de tener esa nueva vida en nuestras vidas, soy el hombre más feliz de la Tierra, un año de muchas bendiciones en cuanto a lo laboral, no me faltó trabajo, bendito Dios, seguimos con nuevas cosas para el año que viene”.

Enciende el escenario

Juan Vidal, con sus sensuales pasos de baile y su ardiente anatomía, prende la libido de las mujeres en la nueva temporada del show Solo para Mujeres, un proyecto que el actor disfruta al máximo.

El actor se mostró agradecido con los productores Sergio Mayer y Alexis Ayala por invitarlo.

“Muy contento porque me tomaron en cuenta, pensaron en mí, me incluyeron en el proyecto, y la verdad me la he pasado increíble, porque a mí me encanta siempre entretener al público, y el show, la verdad, da mucha satisfacción, estar ante 2 o 3 mil mujeres gritándote es una gran experiencia, y como dice Sergio Mayer, esto es lo más cercano que un actor puede estar de lo que es ser un Súper Star”.

Juan Vidal manifestó que se están reorganizando las nuevas fechas de Solo para Mujeres, y el próximo año llevarán este candente show a los Estados Unidos.

“Estamos con unas ofertas para salir a Estados Unidos el año que viene, con Dios por delante, por ahí de marzo, emocionadísimo de estar viajando, además con mis compañeros, todo el grupo que se ha armado de Solo para Mujeres es un gran equipo, somos amigos todos, lo que queremos es estar con nuestro público y con este show lo estamos cumpliendo.”

Foto: cortesía

El reconocido actor aseveró que fue todo un reto el aceptar participar en Solo para mujeres, ya que era mucho el requerimiento físico de su parte.

“Es mucho la cuestión en la preparación física, el entrenamiento, lo que es el gimnasio, lo que es la dieta es esencial, pero también duramos muchísimos meses enseñando las coreografías, entonces es un requerimiento físico al máximo, es muy cansado, ¿cuál fue el reto mayor?, administrar mis tiempos para poder descansar, en mi caso tengo que administrar mis descansos, suplementarme bien porque yo lo hago lo más natural posible, yo no tomo esteroides, no utilizo nada de esas cosas, cuesta más trabajo y con tanto requerimiento de chamba porque estábamos grabando novela en ese momento, estamos enseñando también en el show, eso es un gran reto”.

Pasión por el teatro

Juan Vidal también participa en la puesta en escena 12 Princesas en Pugna en el Teatro Xola, en la Ciudad de México: “voy a estar dando funciones el 25, 26, 27, 28 y 29 de diciembre, es una gran comedia”, resaltó.

El talentoso actor asegura que su personaje, el príncipe soñado de esta historia, solo hace lo que debe hacer, pero el verdadero trabajo en escena lo hacen las dos actrices.

“Yo aporto mi granito de arena, la genialidad la hacen ellas, son grandes actrices, grandes comediantes, es una gran historia, son las princesas de antes con las princesas de hoy, pero han pasado 100 años después y están ya unas con cirugías, otras en decadencia, el público se divierte mucho, y en verdad lo agradezco inmensamente; gracias a Dios llevo ya tres jueves dando funciones, una experiencia increíble , en enero y febrero seguimos con más fechas de 12 Princesas en Pugna, y también vamos a estar de gira con la obra, próximamente les daré a conocer las fechas".

Juan Vidal manifestó que en 2018 habrá muchas situaciones que marcarán el país, como lo son las elecciones presidenciales.

Ante esto, compartió un profundo y aplaudible mensaje, donde pidió a todas las personas mantenerse más unidas que nunca.

“Para el próximo año que haya salud para todos, un México mejor, vamos a tener muchas situaciones, vienen elecciones, hay que estar unidos en familia y seguir hacia adelante, de verdad, unión, pedirle mucha salud a Dios y trabajar, es la única manera de poder sacar a México adelante trabajando en contra de todo lo malo que haya, sabemos lo que existe, sabemos lo mal que esta la situación, cada quien tiene que aportar lo suyo porque esto es 50 y 50, a sacar a México adelante y a seguir entreteniendo a la gente, que es lo mejor se hacer”.

Por último, además de mostrarse inmensamente agradecido con todos sus fans, Juan Vidal envió un mensaje de Feliz Navidad y próspero Año Nuevo: