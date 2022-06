Juan Vidal se burla de Osvaldo Ríos por su manera de caminar derivado de una enfermedad

Las cosas en La Casa de Los Famosos están que arden nuevamente, esto después de que Juan Vidal de 45 y Niurka de 54 se burlaran del problema de salud que Osvaldo Ríos presenta en sus piernas, lo cual le impide caminar bien, por lo que fue arremedando por sus compañeros quienes estallaron en risa.

Y es que Osvaldo Ríos, quien ya lleva varias semanas en el reality show cada vez más presenta problemas en sus pies, incluso ha tenido que recibir masaje por parte de sus compañeros, pero lo que hizo Juan Vidal, quien lo imitó causó la indignación de los televidentes.

"Lo peor de esto es que muestran la apatía y normalizan este tipo de cosas, este hostigamiento constante, chantajes y más", "Así son y nadie hace nada al respecto! Por todos lados veo masivamente #FueraNiurka y telemundo no la va a sacar, es FRAUDE!!!", "Que triste que permitan el bullyng y no haya una sanción para ellos", "La verdad eso saca de onda porque de eso uno no se debe de burla porque el karma existe", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, La Casa de Los Famosos ya se divió en dos grupos, pues el cuarto azul hasta el momento sigue siendo el más fuerte, mientras que el morado ya tiene muy pocos integrantes, por lo que la guerra entre ambos está declarada.

Niurka es quien para muchos lleva la ventaja, esto porque según es quien manda a los demás integrantes de su cuarto, por otro Laura Bozzo, otra de las rivales más fuertes a vencer, se ha convertido en la cabecilla de los pocos compañeros que le queden pues a pesar de haber sido nominada en el pasado ha salido victoriosa.

Por su parte, Osvaldo Ríos ha sido el que menos ha tenido encontronazos con sus compañeros, pues lejos de discutir ha preferido enfocarse en las labores de la casa, algo que admira su público, aunque en el pasado tuvo problemas con Laura Bozzo en una discusión en donde para muchos fue el actor quien le ganó, pues le dejó bien claro su postura a la peruana ante los malentendidos.