Juan Vidal se le va con todo a Cynthia Klitbo y asegura que podría demandarla por difamación

Juan Vidal de 45 años de edad, explotó en contra de Cynthia Klitbo (55 años) y aseguró que ya prepara una demanda en su contra por difamación, pues como ya lo saben, la segunda dijo ante los medios que el histrión le quedó debiendo dinero, además de acusarlo de ser un hombre violento.

Y es que mientras Juan Vidal estaba en La Casa de Los Famosos, Cynthia Klitbo despotricó ante asegurando que era muy poco hombre, por lo que a su salida lo primero que hizo el actor dominicano, lo primero que hizo fue pagarle la cantidad que la actriz mexicana reclamaba ante los medios.

"Me han estado amenazando a nivel público, yo no quiero saber nada de ella, yo lo que quiero ya es que su deuda está pagada, yo no quiero problemas, pero creo que ella tampoco los querrá conmigo, yo nunca le pedí prestado a esa señora, ella me lo ofreció", dijo Juan Vidal para Venga la Alegría.

Quien también despotricó en contra de Cynthia Klitbo fue Niurka la actual pareja del actor, pues ella ha defendido al artista de las acusaciones que la otra famosa ha realizado en contra del también modelo, por lo que las cosas podrían ponerse más tensas si una demanda procede por parte de Vidal en estos días.

"Este señor no sabe con quién anda, sí sabe la historia de Niurka qué se prepare porque al rato le va a ser lo mismo lo va a traer un problema que no se la va a acabar pierde cómo lo trae la Cynthia", "Ay no esa Niurka cada vez más Men*a metiéndose en problemas por hombres y nomás se burlan de ella", "Qué investigue la historia de Niurka así traía al Bobby Larios que le ponía la lengua hasta atrás de la garganta y le dio hasta con la cubeta de agua fría", escriben las redes.

Cabe mencionar que Niurka defendió a su pareja en todo momento mientras estaba en La Casa de Los Famosos, dejando en claro el amor, además de la fidelidad que siente por él, pues algunos pensaban que solo era una estrategia.