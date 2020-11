Juan de Dios Pantoja busca el éxito en lo norteño con Ábrete

México. El youtuber y cantante Juan de Dios Pantoja, originario de Mazatlán, Sinaloa, México, da a conocer el tema Ábrete, una colaboración musical con el grupo Firme y con ello incursiona por primera vez en lo norteño, donde espera recibir la aceptación de sus seguidores y tener éxito.

Juan de Dios Pantoja y el Grupo Firme acaban de lanzar el video de Ábrete, el cual ambos protagonizan en un centro nocturno y en cuya letra le dicen a su expareja que ya la quieren y le niegan una nueva oportunidad. Ábrete es un tema "pegajoso", una letra muy fácil de memorizar para cantar.

Juan de Dios Pantoja, conocido también como JD Pantoja, comenta en Instagram que esta colaboración lo tiene emocionado y que se trata de un nuevo "retoño" que espera le guste tanto a sus fans como a los del Grupo Firme.

Me fascinó la canción, muchas felicidades Juan ojalá y que sigas haciendo canciones y te deseo a ti y a tu familia salud", "Me enamoré de esa música te amo JD Pantoja", "No soy fan de la música de Juan de Dios, pero admito que está buenísima; amo grupo firme", les expresan en redes.