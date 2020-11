Juan de Dios Pantoja canta mucho mejor que Kimberly Loaiza según los fans

Juan de Dios Pantoja de 24 años le enseñó a su propia esposa Kimberly Loaiza, que él canta mucho mejor que ella, pues desde hace tiempo los haters le han dicho a la Lindura Mayor que se enfoque a realizar videos para su canal de YouTube, pues no les gusta del todo como interpreta las melodías que le han dado fama mundial a la joven, quien es acusada en todo momento de usar autotune para disfrazar su voz.

En una ocasión Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza fueron invitados al programa Hoy para que participaran en una secciones del matutino, en una de ellas ambos debían cantar en vivo, pero al parecer Juan de Dios Pantoja fue ei único que lo hizo bien, por lo que su esposa fue atacada.

Aunque Juan de Dios Pantoja también ha sido ofendido en Instagram, en YouTube circulan algunos de sus conciertos los cuales fueron en vivos y para muchos el cantante no lo hace tan mal, pues algunos de sus detractores le hicieron saber que lo hace mucho mejor que Kimberly Loaiza, quien es mucho más popular que Juan de Dios Pantoja en redes sociales.

"Al menos no ocupa playback como otros traperos o que le ponen autotune en vivo al micrófono", "De las dos forma me parece que canta bien, no tiene una voz hermosa. Pero sabe cantar", "Le puse mucha atencion a su forma de cantar, los tonos, los bajos, el ritmo que lleva con la canción, no canta hermoso, pero tampoco tan mal Le doy un 4.5 de 10", "No soy fan de Juan de Dios, pero canta más o menos, ni bien ni mal, me parece que desafina un poco, y no se escucha igual que en la canción original, nada más que deje de usar un poco de autotune, pero canta más o menos, hace falta práctica", le escriben a Juan de Dios Pantoja.