Juan de Dios Pantoja comparte tierno video junto a su hija Kima

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza se convirtieron en padres de Kima el pasado jueves; a través de sus redes sociales han compartido sus sentimiento al tener a su primogénita al fin en brazos. "Ya nació la dueña de todo mi ser, gracias a Dios todo salió bien, no se preocupen. Tenia que avisarles, gracias familia de mi corazón por sus buenas vibras y buenos deseos. Todo esta bien ya tenemos a nuestra bebé, estamos muy felices", comentó el influencer en su cuenta de Twitter.

Así mismo en su perfil de Instagram publicó un adorable video junto con su hija Kima; con lágrimas en sus ojos manifestó estar tan feliz por el nacimiento de su primogénita. "El amor verdadero claro que existe".

Juan de Dios Pantoja mencionó que su hija nació a la 07:50 horas del pasado jueves y desde entonces, solo ha tenido pura felicidad y también a llorado mucho.

Por su parte Kimberly Loaiza compartió la primer fotografía con su bebé: "12 de julio el día que jamas olvidaré. No me salen las palabras para expresar los sentimientos que siento por ella, solo quiero que sepan todos que Kima es lo mejor que me ha pasado en la vida".

Tras convertirse en mamá, la influencer compartió sus primeras impresiones en Twitter: "ya nació mi princesa, no puedo creer todo el amor que le tengo a mi niña, jamás había sentido esto tan grande, es lo más hermoso que mis ojos han visto, gracias a Dios porque todo salió increíble y mi niña está muy sanita, gracias por todos sus buenos deseos los amo".

Juan de Dios Pantoja agradeció a Kimberly por darle la dicha de ser papá: "que valiosa y fuerte mujer tengo, si ya te amaba, a partir de hoy te amo mil veces más, gracias por darme la dicha de ser padre, siempre quise que fueras la madre de mis hijos".