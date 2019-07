Juan de Dios Pantoja desmiente boicot en contra de Kenia Os

La youtuber Kenia Os dio a conocer en sus redes sociales que el video musical de su tema "Mentiroso", fue eliminado de la plataforma digital YouTube, donde ya tenía miles y miles de reproducciones. Ante esto los seguidores de la influencer acusaron al también youtuber Juan de Dios Pantoja de estar detrás de lo ocurrido.

Kenia Os manifestó: "Mentiroso ya no está disponible en YouTube y probablemente no va a estar disponible en Spotify por unas personas tan rateras y tan estúpidas se los juro. Lo peor que son personas, que no puedo mencionar por asuntos legales, pero son personas que tienen la peor empresa del mundo, la empresa que más roba, que ni siquiera hacen nada".

El tema 'Mentiroso' fue bloqueado a nivel mundial por la misma casa productora con la que la youtuber había trabajado, Lizos Music, debido a "razones relacionadas con los derechos de autor".

Luego de ser acusado de boicotear a Kenia Os, supuestamente, Juan de Dios Pantoja (quien está a punto de convertirse en papá), reaccionó a través de una serie de mensajes en las Stories de su perfil de Instagram. "¿Qué yo mande a borrar que...?, expresó.

"Nombre raza ya basta, vivan y dejen vivir, que mamada que uno siempre termine embarrado por todo. Que yo moví influencias en YouTube para borrar un video...que yo les dije a los de Lizos Music que lo borraran...".

En primera eso ni es posible, estoy 100% seguro que ni el más famoso, ni el más millonario puede llegar con YouTube y decir 'borra eso', así por mis huevos.

Juan de Dios Pantoja recalcó desconocer que fue lo que ocurrió con el video de Kenia Os, ni le interesa. "Yo simplemente estoy hablando porque me empezaron a etiquetar, que porque borré tal canción, que que malo soy, que deje ser feliz a la gente".

El influencer señaló que mientras lo estaban acusando de algo que no hizo, estaba de lo más contento por la pronta llegada de su primogénita: "yo ayer me la pasé más contento que nunca, la ginecóloga nos dio la noticia que esta semana nace nuestra hija, me fui como loco gritando por todo el malecón (en Mazatlán, Sinaloa) de la felicidad, grabe para YouTube, hice un video musical hace días, en fin, pues trabajé como normalmente lo hago, enfocado 100 por ciento".

Te comparto los mensajes de Juan de Dios Pantoja:

Por otra parte, hace tres días Kimberly Loaiza compartió en su cuenta de Instagram: "aproximadamente en una semana más te tendremos en nuestros brazos Kima".