Juan de Dios Pantoja muestra las pruebas para limpiar su imagen

Juan de Dios Pantoja comentó en Twitter la noche del pasado sábado, "yo también tengo pruebas que mostrarles, esperen mi video...ya es muy tarde para subir mi video, dormiré y cuando me levante lo pondré publico, prepárense", y así fue. La mañana de este domingo el youtuber publicó un video en su canal de YouTube donde habla a profundidad sobre el reciente escándalo en el que se ha visto involucrado.

Recientemente se filtraron en redes sociales unos videos de contenido explícito, uno de estos, donde supuestamente Juan de Dios Pantoja tiene relaciones sexuales con otro hombre de nombre Kevin. En el video que publicó en su YouTube, el también cantante mostró las pruebas que la persona en dicho video no era él, además aclaro no ser gay como mucho le ha dicho en redes sociales, señalando no ser homofóbico y tener muchos amigos de la comunidad LGBT+.

Al principio de su video Juan de Dios Pantoja ofrece un disculpa a Kimberly Loaiza pues manifestó, no la está pasando nada bien ante toda esta polémica. "Este video no lo hice para victimizarme, no me van a ver llorar, solo vengo aquí a dar la cara, a aceptar ciertas cosas y desmentir otras".

Quiero empezar esto disculpándome públicamente con mi mujer, mi amor te amo, perdóname, sé que te duele todo esto.

Sobre el otro video donde Juan de Dios Pantoja sale con otra mujer teniendo sexo, manifestó que es un video de hace varios años, del cual ya le había hablado a Kimberly Loaiza y en su momento, tuvieron fuertes problemas de pareja. "Por lo que yo sé que no todos han pasado es por la estupidez que yo hice, grabar ese video, se los juro, me arrepiento demasiado, estuve mal, reconozco que estuve mal".

Yo quiero reconocer algo, yo sé que yo tuve la culpa inicialmente de esto, si yo no hubiera grabado eso, no hubiera pasado nada, nadie hubiera salido afectado ni mi mujer ni la chica del video.

"Yo en ese momento era un adolescente tonto que no pensaba bien las cosas, inmaduro a mas no poder y grabé esas estupideces", manifestó Juan de Dios Pantoja, quien además reprobó el actuar de Lizbeth Rodríguez.

Les pido que le manden mucha buena vibra a Kim, ella lo necesita en este momento. ���� — Juan De Dios Pantoja �� (@Juandedioss_p) April 19, 2020

Lo que se viene es muy fuerte y quiero darles las GRACIAS a todos ustedes por el apoyo. ❤️�� — Juan De Dios Pantoja �� (@Juandedioss_p) April 19, 2020

Cabe señalar que la "Chica Badabun" fue quien desató el escándalo de la supuesta traición de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza con Kevin Achutegui.

También te puede interesar:

Así de bella está Kima, hija de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

CEO de Badabun asegura que el karma se las cobró a los youtubers

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja cancelan show por temor