Juan de Dios Pantoja pelea con el acosador de Kimberly Loaiza y acaba en el hospital con heridas

México. El youtuber y cantante Juan de Dios Pantoja pelea con el acosador de su esposa Kimberly Loaiza y acaba en el hospital con heridas, se reporta en distintos portales de noticias, y es el mismo acosador quien acepta en redes sociales que había sido golpeado por Pantoja.

Juan de Dios Pantoja se agarró a golpes con el sujeto, quien es apodado "El acosador de los Tik Tokers" y en sus redes cuenta cómo sucedieron los hechos.

Juan de Dios Pantoja tiene pelea con un TikToker que ya desde hace tiempo ha estado acosando a su prima Mont Pantoja y a la mismísima Kimberly Loaiza entre otras Tiktokers.



Decidió tomar venganza por mano propia y después de esta pelea, terminó con 2 dedos quebrados. pic.twitter.com/frrN74zThy — La Comadrita (@LaComadritaOf) January 25, 2021

No voy a llorar, porque como se lo dije ahí, merezco esto por ser un mal padre, y él muy bien por defender a su familia y no voy a chillar. No los voy a engañar”, dice "El acosador de los Tik Tokers", quien muestra los golpes que le dio Pantoja.

"El acosador de Tik Tokers" es conocido por tomarse fotografías con influencers famosos y luego confesar su amor por alguna celebridad en las redes sociales y así habría hecho con Kimberly Loaiza, esposa de Pantoja, cosa que a este ni a su famosa Kim les gustó y por tal motivo arremetió en contra de él.

Tik Tok le ha cerrado varias cuentas al sujeto, pero se las ingenia y abre otras y no deja de acosar a las famosas, entre ellas Mont Pantoja, prima de Juan de Dios, a quien en redes sociales le ha dicho frases como: “eres la más hermosa”, “cuando te encuentre te voy a tomar de la cintura”.

Juan de Dios Pantoja. Foto Instagram

Pero también iba tras Kim, dijo el hombre en sus redes, y esto no le gustó a Juan de Dios, por eso arremetió en contra de él. "unidad de Tik Tok, Juan de Dios Pantoja quiere defender lo indefendible, pues voy por ti, voy por tu hija y voy por todos, Kimberly Loaiza, voy por esa cintura”.

Ante lo escrito por dicho sujeto, Juan de Dios y unos amigos buscaron al sujeto y lo encontraron. Según reportes de prensa, el youtuber originario de Mazatlán, Sinaloa, México, golpeó al sujeto acosador y en sus redes sociales dijo cómo se dieron los hechos.

Pues con la novedad de que me quebré dos huesos. No lo puedo creer. No se preocupen. Todo bien, me van a operar, a hacer una cirugía, me van a poner unos clavitos”, dice Pantoja.

Y el acosador de igual manera dijo en sus redes que fue golpeado por Juan de Dios: "pasó lo que tenía qué pasar. Aquí están los golpes. No es fake. La mano con la que está enyesado Juan de Dios no es con la que me pegó es con la otra, pero de todas maneras sí fue real. Ahí está.”