Juan de Dios Pantoja recuerda con tierna foto familiar los tiempos difíciles de su niñez

México. Juan de Dios Pantoja es un joven youtuber originario de Mazatlán, Sinaloa, México, que a sus 25 años de vida ha logrado triunfar como tal, además es cantante, y a través de Instagram coloca una fotografía en la que aparece con su familia y menciona que la ama y se siente orgulloso de ella.

A través de un emotivo texto, Juan de Dios Pantoja, esposo de Kimberly Loaiza, hace referencia en dicha imagen a los tiempos de su niñez en los que padeció hambre y posa al lado de su madre y hermanos, su motor en la vida y quienes siempre lo han motivado para luchar por sus sueños y salir adelante.



Juan de Dios Pantoja Nuñez es un youtuber originario de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa y según información en su biografía, nace el 16 de noviembre de 1995. Inesperadamente alcanzó fama en redes sociales, luego de que subió su primer video a internet el 26 de marzo de 2016.

Pantoja tiene actualmente más de 19 millones de suscriptores y es pareja de la también youtuber Kimberly Loaiza, ambos padres de una niña que recientemente cumplió un año de edad. Juntos tienen también un canal llamado JukiLop, cuyo nombre es una combinación de los propios.

Juan de Dios se ha dado a conocer también como cantante y en 2017 lanzó su primer sencillo Dile mentiras, además ha recibido nominaciones en los MTV MIAW. Ama bailar, grabar videos también, no le gusta levantares temprano y "le saca la vuelta" a la gente negativa, ha comentado en varias entrevistas.

Y recientemente lanzó Ábrete, una colaboración musical con el grupo Firme, y con ello incursiona por primera vez en lo norteño, donde espera recibir la aceptación de sus seguidores y tener éxito.Ábrete es un tema "pegajoso", una letra muy fácil de memorizar para cantar.

Juan de Dios Pantoja, conocido también como JD Pantoja, comentó en Instagram que esta colaboración lo tiene emocionado y que se trata de un nuevo "retoño" que espera le guste tanto a sus fans como a los del Grupo Firme.

Me fascinó la canción, muchas felicidades Juan ojalá y que sigas haciendo canciones y te deseo a ti y a tu familia salud", "Me enamoré de esa música te amo JD Pantoja", "No soy fan de la música de Juan de Dios, pero admito que está buenísima; amo grupo firme", les expresan en redes.