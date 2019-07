Juan de Dios Pantoja revela que Kimberly Loaiza no ha dado a luz

Juan de Dios Pantoja utilizó Instagram stories para dejar en claro que Kimberly Loaiza no dio a luz como muchos esperaban ya que solo se trató de unas fuertes contracciones, que tuvo hace unas horas.

El youtuber quien había alarmado a sus fans con un mensaje en Twitter de inmediato compartió un video aclarando como se encontraba la 'lindura mayor', pues la misma influencer también causó confusión en Twitter.

NO QUIERO ALTERARLOS PERO KIMMM ESTA TENIENDO DOLORESSSSSSSSSS estoy alterado yo también, había escrito primero Juan de Dios.

Por su parte Kimberly compartió un mensaje en donde dijo cual fue el peso de Kima, por lo que varios fans pensaron que ya había nacido, aunque dicho dato también se puede saber aún cuando el bebé se encuentra en el vientre de su madre.

NO QUIERO ALTERARLOS PERO KIMMM ESTA TENIENDO DOLORESSSSSSSSSS �� estoy alterado yo también heoxhwldywhdhwidhwlwudqnqoehwlq — Juan De Dios Pantoja �� (@Juandedios_P) 4 de julio de 2019

"No se alteren, se puede saber el peso y estatura de un bebé aunque aún no nazca", "Ustedes nada más alterándonos", "Ya nació o es mentira en Instagram dice que no y aquí que si", "Todavía no nace Juan acaba de ponerlo en Instagram", escribieron varios fans desconcertados.

Mi niña pesa 3 kilos 200 gramos de puro amor �� — Kimberly Loaiza (@KimberlyLoaiza_) 3 de julio de 2019

"Todo bien, falsa alarma, venimos de con la ginecóloga hace como diez minutos estuvimos ahí con ella, realmente sí pensamos que ya venía Kima, pero no fueron unos dolores y nos dijo la ginecóloga que eran avisos eso significa que ya esta a nada como a una semana aproximadamente de tenerla aquí a mi niña...", dijo Pantoja en sus historias.

Recordemos que Juan de Dios y Kimberly Loaiza, dijeron en uno de sus videos por YouTuber que Kima no será expuesta en redes sociales al igual que ellos, pues quieren que viva una infancia feliz alejada de los escándalos por lo que algunos fans se molestaron al momento de dar la noticia.

"No sabemos que tipos de riesgos le pueden ocasionar ser expuesta a cámara esa bebé es el ser más amado por nosotros y queremos protegerla de todo queremos que viva una niñez normal...", dijo Kimberly.