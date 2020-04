Juan de Dios Pantoja sobre su relación con Kimberly Loaiza: resultó muy afectada

En una entrevista que tuvo Juan de Dios Pantoja con el Programa Hoy, contó que su relación con Kimberly Loaiza (madre de su hija) "está vez resultó muy afectada, esto fue un problema que afectó fuertemente a mi familia, pero qué puedo hacer, es algo que ya pasó, no lo puedo borrar y espero que se normalicé lo más rápido posible".

La semana pasada Juan de Dios Pantoja aseguró en su canal de YouTube que los supuestos responsables de haber filtrado sus videos íntimos en redes sociales, habían sido Lizbeth Rodríguez y César Morales, CEO de Badabun. El youtuber y cantante resaltó en la entrevista on el Programa Hoy:

En cuanto a mi carrera, sinceramente, también creo que resultó afectada, porque no me siento igual, siento una incomodidad.

Sobre sus videos íntimos, Juan de Dios Pantoja manifestó: "o es fácil saber que en este momento millones de personas tienen partes íntimas de mí en sus celulares, pero espero lograr controlar esa incomodidad y seguir adelante, yo creo que en estos momentos me siento así porque es muy reciente, pero el tiempo lo dirá todo".

Lizbeth Rodríguez preocupada por Kimberly Loaiza

Por otra parte Lizbeth Rodríguez contó en el matutino de Las Estrellas que luego de este escándalo, no ha visto a Kimberly Loaiza. "Yo no la he visto, no he hablado con ella, todo ha sido por dos o tres tuits que puso, pero la verdad yo creo que es Pantoja quien está manipulando sus redes, ojalá que esté bien, independientemente de si lo va a perdonar o no, pero sí me preocupa".

Hay antecedentes de que Pantoja es una persona controladora, manipuladora y que trata mal a las mujeres.

También te puede intersar:

¿Quién dice la verdad: Juan de Dios Pantoja o Lizbeth Rodríguez?

Así de bella está Kima, hija de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Kimberly Loaiza reaparece en redes sociales tras escándalo de Juan de Dios Pantoja