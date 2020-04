Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza terminan su relación; él cerrará su canal

Luego del gran escándalo que se generó debido a que Lizbeth Rodríguez acusó a Juan de Dios Pantoja de engañar a Kimberly Loaiza, el influencer confirma que esa relación ha llegado a su fin, así como su canal de YouTube con más de 19.2 millones de suscriptores.

El influencer JD Pantoja se dio el tiempo de comunicar en un video titulado "Adiós", de más de 14 minutos de duración, que su relación con Kimberly Loaiza, la madre de su hija Kima, ha terminado y ha causado una gran tristeza entre los fanáticos de la familia Juki.

Pantoja reveló que después de las filtraciones de sus videos teniendo relaciones sexuales con otras mujeres, su esposa cambió y no volvió a ser la misma, perdiendo la fuerza para seguir en una relación con él e incluso, lo corrió de su casa.

Aunque todo parecía que estaría bien entre los influencers, ahora se destapa que no todo va como se creía y que en esta ocasión es distinto, ya que en otras ocasiones creía que siempre volverían y ahora se siente distinto, se siente como un rompimiento definitivo.

En el video el joven culpa a Lizbeth Rodríguez de todas sus desgracias, así como al equipo de entretenimiento "Badabun", aseguran que la filtración de los videos fue meramente por ellos, pues supuestamente habrían sacado de su celular dichos videos.

Esto ha causado una gran polémica en las redes sociales, pues se han generado comentarios muy divididos entre los internautas, ya que hay quienes apoyan a Juan de Dios y quienes aseguran que se es lo mejor para la familia, de la misma manera, se ha mostrado una gran preocupación por Kima, la hija de la pareja.

Pese a todas las declaraciones de Juan de Dios, Kim Loaiza no ha salido a aclarar, desmentir o confirmar nada de lo que se dijo, pues probablemente no tiene ánimo para hacer ningún tipo de comunicado, así como Juan de Dios, quien cierra el canal por no tener ánimo de crear contenido tras alejarse de ella y su hija.