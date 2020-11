Juan de Dios Pantoja y el supuesto maltrato hacia Kimberly Loaiza

Uno de los youtubers más populares de los últimos tiempos sin duda alguna es Juan de Dios Pantoja de 24 años de edad, ya que desde hace tiempo ha logrado convertirse en el favorito del público, pero también ha tenido mucho hate desde que alcanzó la fama, pues le han dicho que supuestamente maltrata a su ahora esposa Kimberly Loaiza.

Desde que Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza alcanzaron la fama como pareja en el team Jukilop, muchos de los fans de la Lindura Mayor comenzaron a comentar en redes sociales que Juan de Dios Pantoja quería acaparar la atención de todo, por lo que supuestamente comenzó a manipular a Kimberly Loaiza acción que muchos de los fans de Kimberly Loaiza comenzaron a darse cuenta.

En YouTube circulan una compilación de varios videos donde supuestamente Juan de Dios Pantoja no quiere que Kimberly Loaiza se exprese de manera más libre, pues en una de las grabaciones ella intenta hablar en lo que parece un en vivo, pero Juan de Dios Pantoja le da un pequeño golpe con el codo al parecer para que guarde silencio, lo que ocasionó que más de uno se le fuera encima a Juan de Dios Pantoja.

En otro video aparece una entrevista en la que Juan de Dios Pantoja esta hablando, pero cuando Kimberly Loaiza quiere dar su punto de vista, su ahora esposo le pide que guarde silencio, por lo que al parecer Kimberly Loaiza al parecer atiende la orden, incluso en la descripción del video dice que Kimberly ya está acostumbrada a este tipo de acciones por parte de Juan de Dios.

Incluso Kenia Os, quien trabajó con ellos en el team Jukilop y con quien después se enojó para después hacer su propio canal en YouTube, les dedicó el tema Roast Yourself, en el cual la Kenini supuestamente destapó varias verdades de como era la relación de Juan de Dios Pantoja con Kimberly Loaiza, por lo que dio mucho de que hablar, ya que la joven vivió mucho tiempo con ellos.

En una parte del video se puede ver una caracterización de Juan de Dios Pantoja llevando supuestamente al altar a Kimberly Loaiza, pero ella iba con amarrada de sus manos insinuando que la Lindura Mayor se casaba a la fuerza con Juan de Dios Pantoja, y es que muchos creen que la razones por las que Juan de Dios Pantoja es así con Kimberly Loaiza se podría deber a que ella es más popular que él.

"Yo no estoy en contra de Kim, ella es una linda persona, pero Juan es el que me cae mal", "Pensé que si la quería que triste. Estoy casada y para nada me ha tratado así mi esposo y lo conozco desde los 15. Pobre kim eya si lo ama de verdad", "Kimberly siempre opacaba a Juan de Dios, aunque este trataba de de que no fuera así. Eso es imposible.... Tiene que tener mucha fuerza por ella y por su hija para salir adelante", escribieron en redes sociales.